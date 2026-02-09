Análisis de la resaca electoral tras el 8-F en Aragón con politólogos: "Si no querías VOX toma dos tazas"

Toca analizar la resaca electoral de los resultados obtenidos en Aragón. El PP ganando, pierde; el PSOE se hunde y Vox es el gran triunfador de la noche.

Las elecciones de Aragón las convocó de manera anticipada el PP, quizás para conseguir una menor dependencia de los de Santiago Abascal, sin embargo, la estrategia ha sido errática. Noticas de la Mañana ha entrevistado a dos polítologos, Javier Sánchez y Tarek Jaziri-Arcona para traducir con la calma del día después los escaños conseguidos en las urnas.

Javier Sánchez resume lo ocurrido con un claro: "Si no querías VOX toma dos tazas". La formación de Santiago Abascal "es la gran triunfadora de la noche. Azcón convocó elecciones porque no podía aprobar los presupuestos, porque no podía entenderse con Vox y el electorado le ha dicho claramente: 'si quieres gobernar te tienes que entender con Vox, te guste o no'".

Con los resultados conseguidos el 8-F solo hay dos pactos posibles. Uno de ciencia-ficción, que pasaría por una gran alianza del PP y PSOE y otro, el único que se entiende como posible el que vuelve a reeditar un acuerdo PP-Vox, pero ahora con más fuerza de estos últimos.

"La única salida que tiene el PP es entenderse con Vox, no solo en Aragón, sino también en Extremadura. Yo creo que hay dos cosas importantes en los comicios de ayer: una, que se votó en clave nacional. Yo creo que nadie voto pensando en Aragon, quizás los votantes de Chunta Aragonesista son los que más pensaron en Aragón. Por otro lado, el gran resultado es que hay un voto de castigo por la situacion nacional y ese voto ha ido a Vox. Un voto de enfado, la gente está enfadada por muchas cosas, está enfadada con el sistema, con el bipartidismo, con la izquierda, con la situación de la vivienda, con la gestión de la crisis migratoria...Vox se está llevando todo ese voto de castigo al sistema", apunta Sánchez.

En la misma línea Tarek Jaziri-Arcona advierte que "el PP tiene que replantearse qué estrategia seguir para frenar estas fugas. Al final el PP logra mantener el tipo porque recupera parte del votante del PSOE para ellos, pero la misma parte que recupera se le está marchando hacia Vox. Da bastante la sensacion que el PP entra en una tendencia de 'antisanchismo'". Recuerda también el politólogo que tanto en Aragón como en Extremadura fueron los populares quienes adelantaron la cita con las urnas y "parece que no les está saliendo bien".

Sobre Pilar Alegría, Sánchez cree que "no tiene culpa, pero se ha llevado un golpe que creo no es para ella. Es para Pedro Sánchez, para el PSOE y para todo el Gobierno y, yo creo que ha salvado los muebles porque se prevía que podía tener peor resultado y solo ha empeorado el peor resultado historico del PSOE, pero no ha ido a más".

