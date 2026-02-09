Rufián comenzará una serie de encuentros para movilizar un frente de izquierdas: "Lo que viene no se para con siglas"

El portavoz de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) en el Congreso, Gabriel Rufián, comenzará una serie de actos con líderes de otros espacios a la izquierda del PSOE. La primera charla tendrá lugar el próximo miércoles 18 de febrero y será junto a Emilio Delgado, portavoz adjunto de Más Madrid en la Asamblea de la comunidad.

La convocatoria abre la puerta a la creación de un frente común electoral. Aunque fuentes del entorno de Rufián rebajan la intención del encuentro e insisten que no hay ningún proyecto más allá. "Lo que viene no se para con siglas", ha asegurado el propio portavoz de ERC en la red social X, en relación con las especulaciones sobre la creación de una nueva formación.

ERC rechaza un frente común

La dirección de ERC descarta cualquier intento de coalición para concurrir a las elecciones generales. "El mejor antídoto ante la derecha y la extrema derecha, lo hemos visto también en las elecciones aragonesas, es apostar por proyectos de izquierda nacional arraigada a nuestro país y no decidida desde Madrid", ha aclarado la secretaria general de los republicanos, Elisenda Alamany.

Otros partidos se desmarcan

La propuesta tampoco ha sido muy bien acogida por otras formaciones. El secretario general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, la ha calificado como "no viable". A pesar, de Oskar Matute, diputado de los abertzales, participará en una de las charlas organizadas por el equipo de Rufián.

Izquierda Unida también se ha desmarcado de un posible proyecto común, más allá de la coalición Sumar, en la que comparten gobierno con Más Madrid, los Comunes y Movimiento Sumar. Su líder, Antonio Maíllo, ha cargado hoy contras los hiperliderazgos. "Menos protagonismo personal y más protagonismo colectivo", ha reclamado.

Algo distinta ha sido la visión de Movimiento Sumar. Su coordinadora, Lara Hernández, ha abierto la puerta a abrir el debate. "Bienvenidas todas las propuestas para avanzar en un momento de emergencia como el que estamos, que sea capaz de poner freno a la ultraderecha", ha afirmado Hernández. Aunque la coordinadora de Sumar niega que hayan existido, por ahora, conversaciones con Rufián en el marco de este ciclo de conferencias.

Podemos también quita peso a la noticia. "Nosotros no hemos tenido ninguna información ni nadie nos ha dicho nada. No sé si habrá otra finalidad, si hay respaldo o si hay intención política", ha recalcado el portavoz de los morados, Pablo Fernández.

Por ahora, y según confirman fuentes del partido, la dirección de Compromís tampoco ha tenido constancia de ningún contacto con el líder de los republicanos en Madrid. Aunque ya dejan claro que en la formación valencianista apuestan por una opción impulsada desde el territorio.

