Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Elecciones Aragón
Madrid
Barcelona
España

Caso Errejón

La Fiscalía pide la absolución de Errejón al considerar que hubo consentimiento en los hechos denunciados por Mouliáa

La semana pasada, la actriz Elisa Mouliáa retiró su acusación por motivos de salud.

Íñigo Errejón en los Juzgados de Plaza Castilla

La Fiscalía pide la absolución de Errejón al considerar que hubo consentimiento en los hechos denunciados por Mouliáa | EFE

Publicidad

Ángela Clemente
Actualizado:
Publicado:

Después de que la actriz Elisa Mouliáa retriara su acusación por motivos de salud la semana pasada, este lunes se conce que la Fiscalía de Madrid pide la absolución del exdiputado Íñigo Errejón por el delito de agresiones sexuales contra la actriz Elisa Mouliaá al considerar que hubo consentimiento en los hechos denunciados, po lo que los hechos no son constitutivos de delito.

Esta decisión resultaba fundamental para el desenlace de la causa, que ocurre unos días después de que proceso direra un gran e inesperado giro por parte de la actriz Elisa Mouliáa, quien el pasado miércoles presentó en el Decanato de Plaza de Castilla un escrito en el que retiraba su acusación contra Errejón por motivos personales y de salud, aunque no se retractaba de la agresión sexual que sufrió en 2021 y denunció en 2024.

Una vez recibido en el juzgado, el magistrado que instruye la causa, Adolfo Carretero, le advirtió de que ese escrito presentaba un error, ya que no está firmado por abogado ni procurador, y le instó a enmendarlo porque de lo contrario el proceso seguiría adelante debido a que ya se había decretado la apertura de juicio oral al haber dos acusaciones: la propia Mouilaá y la que ejerce la asociación Adive.

El jueves, el magistrado citó a Íñigo Errejón para el martes, día 10, para notificarle formalmente la apertura de juicio oral por presuntas agresiones sexuales que decretó el pasado 7 de enero.

Carretero había citado al expolítico para este trámite unas semanas antes, pero lo aplazó porque faltaba el escrito de conclusiones de la Fiscalía, que finalmente comunicó que, como había defendido previamente, no aprecia delito y por lo tanto solicita la absolución del acusado de cara a un posible futuro juicio.

Según la denuncia de la artista, los hechos habrían ocurrido en el marco de la presentación de un libro de Errejón y tras casi un año hablando por redes sociales. Mouliaá sostiene que al terminar el evento se fueron a tomar unas cervezas a un bar cercano y ella, que ya tenía previsto acudir esa noche a una fiesta en casa de un amigo, "por educación" invitó al dirigente a que la acompañara.

Íñigo Errejón dimitió de todos sus cargos políticos y la causa ha ido avanzando hasta que el 14 de noviembre de 2025 el juez procesó a Errejón, y el 7 de enero de 2026 decretó la apertura de juicio oral.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

El análisis de Francisco Marhuenda tras las elecciones en Aragón: "El grado de desgaste de Sánchez se visualiza una vez más"

Francisco Marhuenda

Publicidad

España

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo

Streaming en directo de Alberto Núñez Feijóo en la Junta Directiva Nacional del PP

Íñigo Errejón en los Juzgados de Plaza Castilla

La Fiscalía pide la absolución de Errejón al considerar que hubo consentimiento en los hechos denunciados por Mouliáa

Mapa por municipios elecciones Aragón 2026

Consulta el mapa de los resultados por municipios de las elecciones de Aragón

Alejandro Nolasco en Espejo Público
Elecciones Aragón

Alejandro Nolasco (Vox) analiza los resultados electorales de Aragón: "Al PP le ha salido el tiro por la culata"

Javier Sánchez
Elecciones Aragón

Análisis de la resaca electoral tras el 8-F en Aragón con politólogos: "Si no querías VOX toma dos tazas"

Urna electoral
Elecciones 2026

Cuándo son las próximas elecciones en España: guía de todas las convocatorias en 2026

Las elecciones de este domingo en Aragón dieron la victoria al PP, quien tendrá que pactar con Vox si quiere seguir gobernando la Comunidad Autónoma.

Txeroki sale de la cárcel
Txeroki

Así ha sido la salida de la cárcel de Txeroki, el exjefe de ETA

El exjefe de la banda terrorista ETA, Txeroki, ha salido a primera hora de la prisión de Martutene. Se le permitirá salir de lunes a viernes para trabajar.

Jorge Azcón vota en las elecciones de Aragón

Elecciones Aragón 2026 en directo: Los ocho candidatos ya han votado y la participación es del 40,93%

Azcón votando en Zaragoza

Elecciones Aragón 2026 en directo: Los ocho candidatos ya han votado y la participación es del 40,93%

Azcón cree que el PP ha hecho una "buena campaña", anima a votar y dice que el resultado "se oirá en toda España"

Resultados Elecciones Aragón 2026 en directo: El PP gana perdiendo dos escaños, el PSOE iguala su peor resultado histórico y Vox duplica

Publicidad