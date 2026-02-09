La Fiscalía pide la absolución de Errejón al considerar que hubo consentimiento en los hechos denunciados por Mouliáa

Después de que la actriz Elisa Mouliáa retriara su acusación por motivos de salud la semana pasada, este lunes se conce que la Fiscalía de Madrid pide la absolución del exdiputado Íñigo Errejón por el delito de agresiones sexuales contra la actriz Elisa Mouliaá al considerar que hubo consentimiento en los hechos denunciados, po lo que los hechos no son constitutivos de delito.

Esta decisión resultaba fundamental para el desenlace de la causa, que ocurre unos días después de que proceso direra un gran e inesperado giro por parte de la actriz Elisa Mouliáa, quien el pasado miércoles presentó en el Decanato de Plaza de Castilla un escrito en el que retiraba su acusación contra Errejón por motivos personales y de salud, aunque no se retractaba de la agresión sexual que sufrió en 2021 y denunció en 2024.

Una vez recibido en el juzgado, el magistrado que instruye la causa, Adolfo Carretero, le advirtió de que ese escrito presentaba un error, ya que no está firmado por abogado ni procurador, y le instó a enmendarlo porque de lo contrario el proceso seguiría adelante debido a que ya se había decretado la apertura de juicio oral al haber dos acusaciones: la propia Mouilaá y la que ejerce la asociación Adive.

El jueves, el magistrado citó a Íñigo Errejón para el martes, día 10, para notificarle formalmente la apertura de juicio oral por presuntas agresiones sexuales que decretó el pasado 7 de enero.

Carretero había citado al expolítico para este trámite unas semanas antes, pero lo aplazó porque faltaba el escrito de conclusiones de la Fiscalía, que finalmente comunicó que, como había defendido previamente, no aprecia delito y por lo tanto solicita la absolución del acusado de cara a un posible futuro juicio.

Según la denuncia de la artista, los hechos habrían ocurrido en el marco de la presentación de un libro de Errejón y tras casi un año hablando por redes sociales. Mouliaá sostiene que al terminar el evento se fueron a tomar unas cervezas a un bar cercano y ella, que ya tenía previsto acudir esa noche a una fiesta en casa de un amigo, "por educación" invitó al dirigente a que la acompañara.

Íñigo Errejón dimitió de todos sus cargos políticos y la causa ha ido avanzando hasta que el 14 de noviembre de 2025 el juez procesó a Errejón, y el 7 de enero de 2026 decretó la apertura de juicio oral.

