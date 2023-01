Elías Bendodo sobre Pedro Sánchez: "Está enfermo de poder"

Este 2023 es año electoral. En unos meses serán las elecciones municipales y autonómicas. El plato fuerte será a finales de este año cuando lleguen las elecciones generales. El Partido Popular busca arrebatar al PSOE gobiernos municipales y autonómicos. Para ello, eligió a su coordinador general Elías Bendodo para ser el director de campaña del PP para los comicios del 28 de mayo. Para el director, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "está enfermo de poder".

"No todo vale para mantenerse sentado en el sillón del Gobierno", explicaba Bendodo en 'Espejo Público' en alusión a las reformas del Código Penal que ha acometido el Ejecutivo. "No puedes pasar todas las líneas rojas al mismo tiempo. No todo vale por tener los presupuestos aprobados. No todo vale por mantener unos meses el Gobierno", reclamaba.

Bendodo cree que los españoles "ya se han dado cuenta que el presidente del Gobierno ya no es que anteponga los intereses de su partido por encima de los intereses de los españoles, sino por sus intereses personales". Denuncia que el objetivo de Sánchez es mantenerse en Moncloa "a costa de lo que sea".

Denuncia un Gobierno "intervencionista"

Señala que Pedro Sánchez dirige un Gobierno intervencionista: "Mete mano en los jueces, modifica cuestiones que afectan el día a día el funcionamiento del Gobierno como el CIS, el INE". "Seguro que los españoles llegan a la conclusión de que el Presidente está enfermo de poder", enunciaba. Según el coordinador popular, Sánchez busca controlar el mayor número de órganos posibles.

El rearme del Partido Popular

Tras la vuelta de Borja Sémper a la primera línea política, suenan varios nombres para incorporarse al PP en este año electoral. El Partido Popular es "un partido de puertas abiertas, ahora más que nunca", matizaba Bendodo. "No le vamos a preguntar a nadie de donde viene, le vamos a preguntar a dónde quiere ir", aclaraba.