Elena Valenciano: "El límite de los escraches es la amenaza"

"El PSOE respalda las protestas contra los desahucios", según ha destacado la vicesecretaria general del PSOE, Elena Valenciano. La socialista ha instado a los poderes públicos a velar por que puedan ejercitar ese derecho, con el único límite de "la violencia, la extorsión o la amenaza, la violación de la privacidad, que pueda pasar miedo alguien porque otro alguien se está manifestando".

"No comparto que se amenace a nadie en su casa, sea quien sea", ha recalcado antes de instar al Gobierno a conciliar el derecho a protestar y expresarse libremente y el derecho a que se proteja la intimidad y la seguridad de las personas.

A su juicio, "no hay que elegir, sino ser capaz de combinar esos dos derechos". En este contexto, ha tachado de "completamente disparatado" que se comparen los escraches con el acoso a los judíos en la Alemania nazi, como ha hecho la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal. Tras reiterar que esa comparación es "echar gasolina al fuego", ha estimado que si Cospedal no sabe lo que es el nazismo debería preguntar a los judíos que siguen vivos y que fueron víctimas de esa persecución.



Para el PSOE, el problema de la sociedad española no son los escraches, sino los desahucios, que miles de personas sean expulsadas de sus casas mientras hay cientos de miles de viviendas vacías, ha dicho. Valenciano ha instado por ello al Ejecutivo a no equivocarse, porque acabar con las protestas, consecuencia de la desesperación de la gente, no significará acabar con el problema real.

Preguntada sobre el decreto-ley antidesahucios aprobado en Andalucía y si el PSOE va a promover que se extienda a otras comunidades gobernadas por su partido como Asturias, ha señalado que las CCAA "toman sus propias decisiones". "No todas las comunidades son iguales ni tienen las mismas recetas. El Gobierno asturiano lucha contra los desahucios desde el día uno con las medidas que cree mejores y nosotros lo respetamos", ha añadido.