Elecciones Madrid 2021: Rocío Monasterio asegura que recibe "amenazas a diario, incluso cuando estoy con mis hijos"

La candidata de Vox a las elecciones de Madrid del próximo 4 de mayo, Rocío Monasterio, ha dicho este martes en Espejo Público que ella, y el resto de miembros de su partido "vienen a política ya llorados" y ha puesto como ejemplo las "amenazas" que recibe "a diario" incluso cuando está en compañía de sus hijos.

"Yo he estado en una playa con cuatro niños pequeños y la gente ha venido a insultarme. Les ha dado igual que estuviese con menores", ha remarcado.

La candidata del partido de extrema derecha a las elecciones a la Asamblea de Madrid también ha criticado a Reyes Maroto por decir que Vox "pone en riesgo la vida de los españoles".

En referencia al tema de las amenazas por carta, Monasterio ha apuntado que el ministro Fernando Grande-Marlaska "tiene que dimitir urgentemente por no poder garantizar la seguridad de los distintos Ministerios".

"La izquierda se ve ya derrotada"

Además, Monasterio ha criticado al bloque de izquierdas por no querer acudir a más debates. "No nos dejan presentar nuestras propuestas, no nos quieren oír. Se ven ya derrotados", ha asegurado.

"Tengo claro que Vox va a ser clave para que no entre la izquierda" en el Gobierno de Madrid, ha añadido. "Nuestro partido es el único que da la cara frente a Pablo Iglesias".