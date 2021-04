Pablo Iglesias abandona el debate a las elecciones en Madrid de la Cadena SER después de un duro rifirrafe con Rocío Monasterio

Pablo Iglesias ha abandonado el debate de los candidatos a las elecciones en Madrid que hoy ha tenido lugar en la Cadena Ser y en el que no estaba presente Isabel Díaz Ayuso. La tensión era palpable desde antes de comenzar la retransmisión y es el que el líder de Unidas Podemos se negó a posar en la foto de candidatos porque Rocío Monasterio puso en duda las amenazas de muerte que él mismo denunció este jueves.

La cabeza de lista por Vox para las elecciones a la Asamblea de la Comunidad de Madrid manifestaba minutos antes que se creían poco de lo que venía de Iglesias "cada vez que dice algo lo ponemos en duda". En medio de este clima bronco Angels Barceló dio comienzo al debate para las elecciones madrileñas y lo hizo variando un poco el guión establecido para que cada uno de los presentes opinase sobre la carta con balas que Pablo Iglesias recibió.

El candidato de Unidas Podemos calificó de "muy graves" dichas amenazas. "No es aceptable que cuando mi padre, mi madre, mi pareja y yo hemos sido amenazados de muerte con 4 balas la candidata de la ultraderecha ponga en duda la veracidad de esas amenazas. Si no se retracta y vosotros permitís que siga en este debate sin retratarse, nosotros lo vamos a abandonar".

Rocío Monasterio comenzó su turno de palabra expresando que desde su formación "condenamos todo tipo de violencia, me hubiese gustado que el señor Iglesias condenase la violencia que sufrimos en Vallecas", pero lejos de retractarse insistió en que "yo lo que dije es que los españoles ya no nos creemos nada de lo que viene de este Gobierno. Si usted es tan valiente, levántase y lárguese". Inmediatamente Iglesias contestaba "esto no es aceptable" ante lo que la candidata de Vox alzó el tono para repetir:"Lárguese, levántese y váyase".

En este punto la tensión se situó en su punto álgido y ni las continuas peticiones de Angels Barceló para que Iglesias continuase evitaron que Pablo Iglesias se levantase de la mesa. La conductora del debate intentó hablar con el candidato de Unidas Podemos sin que Rocío Monasterio dejase de proferir comentarios del tipo: "Lárguese", "levántese y lárguese. Me alegro, fuera del plató y fuera de la política".

El resto de candidatos presentes, la presidenta autonómica no participaba en el debate, también intentaron retener a Iglesias y afearon las palabras de Monasterio: "¿Puede hacer algo digno en su vida?" preguntó Mónica García para añadir "es que no son ustedes mala gente sino que además son una aberración".

El resto de candidatos condenan las amenazas y afean la actitud de Monasterio

Tanto Mónica García, como Ángel Gabilondo y Edmundo Bal no tuvieron problemas en manifestar su condena "sin matices" a las amenazas de muerte que recibió su adversario político. "Yo no pongo en ninguna duda que esto es una amenaza" manifestaba el candidato de Ciudadanos.

"Lo que no puede ser es que se crea que haya una condena buena y otra menos mala" dijo Edmundo Bal para después pedir al señor Iglesias que "vuelva al estudio" y no le haga el juego a la señora Monasterio.

García acusó a Monasterio de "sacar permanentemente el odio y la mentira" y le preguntó "si tan mal le van en las encuestas para montar este numerito". La candidata de Vox contestaba a esta intervención pidiéndole a la representante de Más Mádrid que se "quite esa cara de amargada". Gabilondo pedía entonces a Monasterio: "Y si prueba usted a ser educada".

Tanto Vox como Podemos siguieron el debate en Twitter

Paralelamente a la emisión radiofónica del debate tanto Unidas Podemos como Vox dieron su punto de vista del rifirrafe a través de Twitter. La formación morada denunciaba en la red social que "los medios dejen al fascismo con el micrófono y a los demócratas en silencio".

Mientras Vox seguía sembrando dudas preguntándose: "¿a ese hay que creerle?"