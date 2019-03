Las cúpulas de Podemos e Izquierda Unida analizarán este viernes el 'batacazo' electoral del 26-J

Fuentes de Podemos, por el momento no han revelado ni el lugar ni la hora de ese encuentro de los dirigentes de Unidos Podemos, ni tampoco si se informará oficialmente de las conclusiones. Desde el domingo se han escuchado voces divergentes en el seno de Podemos sobre si la alianza con IU ha restado o no votos a la coalición y si ha sido uno de los motivos para el estancamiento electoral de la candidatura.

Hoy mismo, el 'número dos' de Podemos, Íñigo Errejón, quien se había mostrado reticente a esa alianza, ha asegurado que la coalición con IU "no ha funcionado" y ha apostado por valorarla "con más cuidado" de cara a futuras citas con las urnas. "Ciertamente el acuerdo no parece haber funcionado. Parece haber perdido votos por gente que votaba a IU y por gente que nos votaba a nosotros", ha lamentado en una entrevista. A su juicio, la coalición con el partido de Alberto Garzón quizá no haya tenido en cuenta a aquellos ciudadanos que no querían "las etiquetas del pasado" -en referencia al comunismo del PCE- y ha advertido de que intentar ampliar el espacio y hacer una mayoría nueva "sobre el eje izquierda y derecha" es siempre más difícil.

Una opinión que no coincide con la expresada por el líder de Podemos, Pablo Iglesias, que ha apostado por mantener esa alianza con IU a pesar de los resultados del domingo, al tiempo que ha llamado a la calma para que no se señalen culpables "en caliente". No obstante, el secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, ha apuntado que su partido no descarta la asunción de responsabilidades una vez que se sepa por qué se han perdido más de un millón de votos. "Tomaremos las decisiones que haya que tomar", ha agregado el dirigente de Podemos en una entrevista. Fuentes de la formación han confirmado que se ha iniciado una investigación científica que "cristalizará" en el Consejo Ciudadano del 9 de julio para conocer qué se ha podido hacer mal desde las elecciones de diciembre.