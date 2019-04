Rivera critica que el PP convierta a Ciudadanos en el "enemigo" y lo use de "excusa" para "tapar sus vergüenzas"

El candidato de Ciudadanos a la presidencia del Gobierno, Albert Rivera, ha criticado que el PP convierta a su partido en el "enemigo" como "excusa" para "tapar sus vergüenzas", y ha resaltado que algunos de sus dirigentes "se están poniendo nerviosos y están perdiendo los papeles".

Rivera, junto a otros destacados dirigentes de Ciudadanos, ha seguido el partido de la selección española contra Turquía desde una pantalla gigante que la formación naranja ha instalado en el Arco del Triunfo de Barcelona.

En declaraciones a los medios antes del inicio del encuentro, Rivera ha lamentado las críticas del PP hacia su partido, unas críticas que se han incrementado en las últimas horas, después de que el candidato de Ciudadanos explicitase su veto al presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, en la investidura.

"Le pediría al PP que piense, por el bien del país, en no convertir a Ciudadanos en el enemigo, no vale convertir a Ciudadanos en la excusa para tapar las vergüenzas propias", ha reclamado Rivera, quien ha advertido en este sentido a los dirigentes populares de que sus votantes "no entienden" que conviertan a un partido de "centro y razonable" como su formación en el "enemigo".

El candidato de Ciudadanos a la Moncloa ha apreciado, además, que algunos destacados dirigentes del PP "se están poniendo nerviosos, están perdiendo los papeles e insultando" y, en este sentido, ha exigido "moderación en las formas" en la campaña.

Rivera ha defendido que su partido no vierte insultos hacia otras formaciones ni sobre sus candidatos a la presidencia del Gobierno, ni siquiera a los populares: "nosotros no insultamos, lo que pasa es que la verdad a veces duele", ha dicho en referencia a los casos de corrupción que salpican al PP.

Ciudadanos, ha recalcado Rivera, no es el "enemigo" sino "parte de la solución" para impulsar las reformas que necesita España y para configurar un gobierno con las "manos libres y limpias".

Tras explicitar su veto a Rajoy en la investidura, incluso descartando la abstención, Rivera ha insistido en que el proyecto de Ciudadanos es "incompatible" con "Bárcenas, con la sede embargada del PP..." y, así, ha pedido una "reflexión" a los "viejos partidos" para que decidan "si quieren cambiar España o que todo siga igual".