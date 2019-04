Rivera involucra en los 'papeles de Bárcenas' a Rajoy, que le recrimina que él cobró en negro

Uno de los momentos más tensos del debate a cuatro entre Mariano Rajoy, Pedro Sánchez, Pablo Iglesias y Albert Rivera ha sido el protagonizado entre el presidente del Gobierno en funciones y el líder de Ciudadanos.

Rivera ha dicho que "el principal problema de España es la corrupción, por encima de la economía y así lo dice el CIS", por eso, desde Ciudadanos proponen medidas como "suprimir el indulto por corrupción política, suprimir los aforamientos, que los imputados por corrupción política dejen el escaño y que se defiendan en primera instancia".

En su opinión, "si no hay autoridad moral y no hay confianza, la gente no podrá confiar en un nuevo gobierno", y de este modo "va a ser complicado regenerar la vida política".

Durante su intervención, Rivera ha dicho a Rajoy que recibió, "según la información judicial, 343.000 euros en las cuentas de los papeles de Bárcenas, y podrían proceder, según la justicia, del delito". Por ello pregunta al presidente del Gobierno si cree que va a confiar en él la sociedad, ya que "su partido ha sido imputado y la sede del PP embargada".

"Sólo por aparecer en los papeles (de Bárcenas) es difícil confiar en usted", ha dicho Rivera y cree que muchos votantes del PP no están de acuerdo con él, pues envió "a Bárcenas mensajes y le decía que le iba a proteger". "¿Cree que la gente va a confiar en la política con todo esto?", le ha recriminado el líder de Ciudadanos, y le ha pedido que reflexione, porque "el populismo va a seguir creciendo".

Ante todo ello, el presidente del Gobierno en funciones ha corregido a Rivera, diciéndoles que no han dado indultos a nadie en materia de corrupción, a lo que Rivera le ha dicho que sí se lo dio a Convergencia.

En opinión de Rivera, el Tribunal Constitucional y el Supremo son más cómodos, ya que sus jueces son "colocados" ahí por el Gobierno.

Por otro lado, Rajoy ha negado la información sobre los papeles de Bárcenas que ha mencionado Rivera, y le ha recordado su palabras en el programa Salvados cuando dijo que había cobrado dinero negro. Ante ello, el líder de Ciudadanos ha dicho que, "cuando no estaba en política y era joven, como muchos españoles desgraciadamente" sí que pagó una factura en negro.

Por último, Rajoy le ha pedido "modestia y humildad" y le ha tachado de ir dando lecciones. Además, le ha pedido que se ajuste a la ley y acabe con "esta mentalidad inquisidora".