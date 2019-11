Cuando la campaña electoral del 10-N entra en su recta final, los partidos políticos apuran sus últimas opciones para intentar convencer al electorado. Desde el pasado viernes, la agenda de los políticos ha estado protagonizada por discursos, mítines y debates para intentar ganarse la confianza de los votantes para las elecciones generales de 2019. Los programas y las promesas electorales acompañadas de una buena retórica son las cartas principales con las que juegan los políticos.

El debate electoral del pasado lunes 4 de noviembre dejó muchas frases muy sonadas por parte de todos los candidatos para las elecciones de noviembre. Uno de los momentos más recordados fue el del adoquín de Albert Rivera. "Esto no es un souvenir del muro de Berlín, es un adoquín de Barcelona, mi ciudad", dijo el líder de Ciudadanos, mientras mostraba el trozo de suelo como representación del "desorden público" en Cataluña tras la sentencia del 'procés'. Otro de los momentos curiosos del debate electoral tuvo lugar con el lapsus de Pablo Iglesias al decir "mamadas" en vez de "manadas". "Hay que dar la razón a las mujeres que están escandalizadas con lo que hemos visto en Manresa, con lo que hemos visto en tantas mamadas, tantas manadas, la escandalosa diferenciación entre abuso sexual y violación", dijo el líder de Podemos, que rectificó el error de inmediato, para criticar el Código Penal por su "escandalosa diferenciación" entre abuso sexual y violación.

Santiago Abascal y Pablo Iglesias tuvieron diferencias sobre lo que representa ser español. "A mí usted no me va a dar ninguna lección de lo que es ser español", le respondió el líder de Podemos al de Vox después de que este señalara Iglesias "no está preocupado con el 'golpe de Estado' en Cataluña" y que "le hemos escuchado decir que le cuesta pronunciar el nombre de España". Iglesias salió al paso de dicha afirmación y dijo: "Yo me siento orgulloso de ser español porque todavía en mi patria cuando una persona necesita un trasplante de riñón le van a atender en los mejores hospitales públicos y no me importa si lo hacen en euskera, catalán, gallego o castellano"."Eso es lo que me hace estar orgulloso de ser español y no tener una bandera muy grande", dijo días antes de las elecciones generales 2019.

Cuando salió en el debate la igualdad de género, la presentadora de TVE, Ana Blanco, quiso intervenir y afirmar que la imagen que había en el debate "no era una foto de igualdad". "Cinco candidatos y ninguna mujer presente en el debate electoral", aseguró. Además, el Presidente del Gobierno en Funciones, Pedro Sánchez, aprovechó el debate televisivo para anunciar que quiere introducir en el Código Penal el delito de convocatoria de un referéndum ilegal y el nombramiento de Nadia Calviño como vicepresidenta económica.

Muy claro tenía Pablo Casado quienes eran sus aliados y quienes sus contrincantes. "Señor Rivera, no se equivoque de adversario", le decía este al líder de Ciudadanos al reprocharle que en 40 años de Gobiernos del PSOE y PP, no hayan tenido "el coraje para aplicar la Constitución" en Cataluña. Casado le respondió acusando a Rivera de exigir que se aplicara el artículo 155 de la Constitución "solo en caso extremo".

"Más Eric Cantona y menos Pepe Reina", escribió Gabriel Rufian en su cuenta de Twitter como respuesta a un mensaje que el portero del Milán había publicado tras el debate electoral aseguraba "tenerlo claro" de cara a las elecciones generales 2019, mientras acompañaba dicho mensaje con una bandera de España. El debate organizado por TV3 también dejó un alegato contundente por parte de Inés Arrimadas: "Es que son ustedes tan sectarios que el día de hoy TV3 esta lleno de estos plásticos amarillos, el día que hacemos el debate, que venimos todos, son incapaces de mantener la neutralidad", decía la portavoz de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados a Vicent Sanchis, director de TV3, a quién le solicitaba que dimitiera.

Pablo Iglesias desvelaba, en una entrevista en "La Razón", sus aspiraciones en la políticas: "Me gustaría retirarme después de haber gobernado", aseguraba el líder de Ciudadanos. Pedro Sánchez tiene claro cual es el mensaje para atraer el voto para su partido: "O se vota al PSOE para formar gobierno, o se vota cualquier otra formación política para impedirlo". Y Pablo Casado contraataca pidiendo el voto para el PP: "Quién calla, otorga. Y Sánchez dejó claro que quiere pactar con Junqueras, con Puigdemont y con quien haga falta con tal de seguir en La Moncloa" tras las elecciones generales 2019.