Feijóo, sobre Ciudadanos: "Si no va a sacar escaños en Galicia, lo lógico es que ese 3% o 4% de votos no los malgastemos"

Alberto Núñez Feijóo, presidente de la Xunta de Galicia, ha expuesto que necesitaría una mayoría absoluta para gobernar, algo que no sucede en el País Vasco y, aunque las encuestas le dan ese favorable resultado, ha preferido no aventurarse en los datos finales porque "todos los que van a perder las elecciones están dispuestos a gobernar" y porque "sacar mayoría absoluta entre cinco partidos nunca ha ocurrido en Galicia".

Así, el candidato popular a la Presidencia ha pedido una reforma electoral para que gobierne el partido que ha ganado y ha requerido el voto a los socialistas descontentos con los acuerdos con 'las mareas' para que "haya un presidente que asegure que el populismo no se va a instaurar en la Xunta". Del mismo modo, ha llamado al voto a los seguidores de Ciudadanos porque "si este partido no va a sacar escaños en Galicia, lo lógico es que ese 3% o 4% de votos no los malgastemos y no hagamos el juego que quiere el populismo".

"Nunca ha habido un líder de la oposición que haya sido presidente de la Xunta"

En el caso de no obtener esta mayoría absoluta, Feijóo ha señalado que se quedaría "muy preocupado" porque su "objetivo fundamental es ser presidente de todos los gallegos". En cualquier caso, si no llega a la Presidencia, ha indicado que "nunca ha habido un líder de la oposición que haya sido presidente de la Xunta", asegurando que el partido "tendría que elegir a un nuevo líder popular de Galicia". "El PP está acostumbrado a ganar y si no lo consigue lo lógico sería buscar a otro", ha zanjado. Si, por el contrario, volviese a gobernar la Xunta, ha defendido que sería su presidente durante todo el mandato, sin ser requerido por su partido desde Madrid.

Independentismo

El político gallego ha defendido que "nadie tiene derecho a llevar a un pueblo hacia el precipicio", en relación con la propuesta independentista catalana. En su opinión, Miquel Roca es "la época dorada de Convergència i Unió", partido que ahora "intenta ser una mala copia de ERC y de Podemos en Cataluña". Por eso, entiende que la comunidad autónoma "ha tenido muy mala suerte con sus dirigentes".

En relación a Rita Barberá y la reacción de Ciudadanos, Feijóo ha criticado que "sobran salvadores y se necesitan más servidores", y ha defendido que hay decenas de diputados y senadores que han tenido "una causa abierta en el Supremo y no dimitieron".

En cuanto al bloqueo político en España, no se ha "atrevido" a pronosticar cómo se va a resolver, pero ha recordado que de 26 años de gobierno socialista 16 fueron sin mayoría absoluta.