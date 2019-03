Feijóo: "La posibilidad de una Xunta con PSOE, Mareas y nacionalistas es lo que me ha llevado a presentarme"

El presidente de la Xunta de Galicia y candidato popular a las elecciones del 25-S, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado que Pedro Sánchez está obsesionado con Podemos pero no se da cuenta de que su partido se está "podemizando".

Cree que el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, no quiere formar un Gobierno, sino "minar" a Podemos con unas nuevas elecciones, sin darse cuenta de que "su partido se está podemizando y está gobernando con Podemos siempre".

"La alternativa del PSOE no es con Podemos y el independentismo, sino que no haya Gobierno, y eso no es una alternativa", ha dicho en declaraciones a Onda Cero.

A su juicio, la "obsesión" de Sánchez es Podemos y pretende "ir minando poco a poco" a los de Pablo Iglesias en el ámbito nacional, y cree que con unas terceras elecciones "la gente que está contra el PP se iría al PSOE". Sin embargo, ha recalcado, fuera del Congreso de los Diputados, en ayuntamientos y comunidades se ve que "siempre que hay posibilidad el PSOE gobierna con Podemos".

Feijóo ha cargado contra la actual dirección del PSOE afirmando que no recuerda en España "un PSOE tan frívolo como éste". "Todo es susceptible de empeorar", ha ironizado, a la pregunta de si echa de menos a los anteriores líderes socialistas.

Por otro lado, en cuanto a las elecciones gallegas que se celebrarán el próximo domingo, Feijóo ha recordado que rompió su compromiso de estar ocho años en el gobierno por "la posibilidad de una Xunta con PSOE, Mareas y nacionalistas". Asimismo, asegura que todos los gallegos saben que él es el candidato del Partido Popular y que si se presentase independientemente no ganaría.