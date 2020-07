Elecciones gallegas 2020: Mapa de los resultados de las elecciones en Galicia

Alberto Núñez Feijóo será de nuevo el ganador de las elecciones en Galicia. Según las previsiones de los sondeos, el PP vencería con mayoría absoluta y 42 escaños. Sería la cuarta vez que Alberto Núñez Feijóo ocupa la presidencia de la Xunta de Galicia.

Esta victoria se refleja de forma muy clara en el mapa, que se tiñe por completo del azul del PP. En este gráfico puedes revisar, concello a concello, quién ganaría en las elecciones gallegas de 2020. Los datos de los sondeos que recoge electomanía muestran que solo hay cuatro municipios que no coinciden con el resto. Tres de ellos pertenecen a A Coruña y están en una zona cercana. Se trata de San Sadurniño, Moeche y As Pontes de García Rodríguez. La otra zona donde el PP no lograría la mayoría de votos es Allariz, en Ourense. El vencedor en estos cuatro concellos sería el BNG.

No obstante, y pese a que no ganaría ninguna zona por completo, el segundo partido más votado en Galicia en las elecciones del próximo 12 de julio sería el PSdeG de Antón Gómez-Reino. Si aún no tienes decidido tu voto, puedes comprobar en este test de las elecciones gallegas con qué partido tienes más ideas en común.

Navega por el mapa interactivo y descubre quién será el partido ganador en cada concello de Galicia: