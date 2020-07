Alberto Núñez Feijóo ganaría con mayoría absoluta las elecciones gallegas 2020, según las encuestas

El PP volvería a ganar por mayoría absoluta las elecciones gallegas, que se celebrarán el próximo 12 de julio. De este modo, Alberto Núñez Feijóo se convertiría, por cuarta vez, en presidente de la Xunta de Galicia.

Los últimos datos de los sondeos recogidos por electomanía reflejan que los populares obtendrían 42 escaños, uno más que lo pronosticado la semana pasada. Alcanzaría así el 48,2% de los votos y sobradamente la mayoría absoluta , que en Galicia se logra con 38 escaños.

El segundo partido más votado sería el PSdeG de Antón Gómez-Reino, con 16 escaños. Son los mismos que pronosticaban las encuestas hace una semana, y dos más respecto al resultado obtenido hace cuatro años. Le seguiría el BNG que sube hasta los 13 escaños, el mayor ascenso en estas elecciones gallegas. La peor parte es para los herederos de En Marea, GeC-Anova, que se quedan en 4 escaños y un 7,3% de los votos.

Si aún no tienes decidido tu voto, puedes comprobar con qué partido tienes más similitudes a través de este test de las elecciones gallegas. A partir de este martes 7 de julio no estará permitido publicar más sondeos para no interferir en los resultados finales.

En estos gráficos puedes comprobar cómo será el reparto de escaños y porcentaje de votos: