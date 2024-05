Ley de amnistía en directo, última hora de las votaciones: "fascistas", "traidor", brutal bronca en el Congreso con insultos y gritos

Miriam Nogueras: "Que a ustedes no les guste no significa que no sea ilegal (...) Hoy se aprueba una ley de amnistía porque les hemos forzado. Porque el debate es tan real porque mantener la posición era la decisión más arriesgada pero la única que nos permite avanzar hasta nuestro objetivo tan maravilloso: la libertad definitiva". "No somos terroristas, no somos delincuentes", ha agregado.