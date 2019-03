Puigdemont defiende el sistema educativo catalán: "Aquello que no pudo vencer el franquismo de ninguna manera lo vencerá el frente del 155"

El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha dicho al "frente del 155" (Ciudadanos, PSC y PPC) que les debería caer "la cara de vergüenza" por las "calumnias" sobre la escuela catalana, y les ha avisado de que no lograrán "vencerla", como tampoco lo consiguió el franquismo. A través de videoconferencia desde Bruselas en un acto electoral en Barcelona dedicado a la escuela catalana, el número uno de Junts per Catalunya (JxCat) ha remarcado: "aquello que no pudo vencer el franquismo de ninguna manera lo vencerá el frente del 155".

Así ha hecho referencia a Ciudadanos, PSC y PPC, partidos que ha equiparado en cuanto a sus posiciones sobre la escuela catalana y la inmersión lingüística, aunque los socialistas catalanes no están en contra de ese sistema. En todo caso, Puigdemont ha remarcado que "decir que la escuela catalana adoctrina es una gran mentira y una calumnia" y ha lanzado un mensaje dirigido a los candidatos de Cs, PSC y PPC, Inés Arrimadas, Miquel Iceta y Xavier García Albiol, respectivamente: "¿No os cae la cara de vergüenza por decir tantas mentiras y por crear problemas que sabéis que no existen? La escuela catalana no se toca", ha advertido.

A los tres candidatos también les ha pedido que "no amenacen más" a las escuelas y que "sobre todo que no les envíen a la Guardia Civil", en alusión a las cargas del 1 de octubre en colegios electorales. Puigdemont ha denunciado que Ciudadanos nació en Cataluña para ir "en contra de la inmersión lingüística", mientras que el PP "pagó anuncios en Andalucía diciendo barbaridades" contra el catalán en pleno debate sobre el Estatut.

Y en este punto ha reprochado a Iceta que se hiciera selfis con líderes de esos dos partidos, como ocurrió en la manifestación por la unidad de España del pasado 29 de octubre en Barcelona. Así, Puigdemont ha acusado al PSC de haber abandonado su apuesta por una "sociedad cohesionada" a través de la escuela catalana para pasar a la "genuflexión y al vasallaje", tras el apoyo socialista al 155 que aplicó el Gobierno del PP. En este contexto, el expresidente catalán ha subrayado que los comicios del 21 de diciembre son para escoger si "vivir en una Cataluña en color o en una España en blanco y negro, que es la del 155".

En el acto, celebrado en el Edificio del Reloj del recinto de la Escuela Industrial de Barcelona, también ha participado por videoconferencia la exconsellera de Enseñanza Clara Ponsatí, quien ha pedido que "no haga mella la intimidación del frente monárquico del 155". En el acto han participado también, presencialmente, los candidatos Rosa Artigal, directora general de ESO y Bachillerato de la Generalitat, y Lluís Font, presidente del Consejo Escolar de Cataluña. También han intervenido el que fue impulsor del programa de inmersión lingüística, Joaquim Arenas, el director de una escuela de primaria del Prat de Llobregat, Arturo Ramírez, y un joven que ha vivido con este sistema de escuela catalana, Miguel Díaz Bermúdez.