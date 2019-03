JuntsxCat adopta el lema 'Puigdemont, nuestro presidente' para la campaña electoral

La directora de la campaña de JuntsxCat, Elsa Artadi, ha anunciado este martes que el lema de la campaña para las elecciones del 21 de diciembre será 'Puigdemont, el nostre president' (Puigdemont, nuestro presidente).

En rueda de prensa, ha asegurado que el objetivo de las elecciones es restaurar la democracia y las instituciones catalanas a través de la figura del presidente de la Generalitat cesado, Carles Puigdemont, del Govern y del Parlament en base al mandato democrático de las catalanas del 27 de diciembre de 2015 y del referéndum del 1-O.

"En ningún caso nos planteamos estas elecciones para elegir a un presidente. Presidente ya tenemos y es Puigdemont. Es el nombre que pide la gente en la calle", ha subrayado Artadi acompañada del responsable creativo de la campaña, Ramon Maria Piqué.

Según Artadi, en los comicios se evidenciará que la sociedad está "al lado de la democracia, no del 155; al lado del presidente, y no de Mariano Rajoy, y a favor de que en Cataluña decidan los catalanes a través de las urnas y sus instituciones, y no el Estado a través de la represión y la cultural del miedo".

Pese a admitir las dificultades que conlleva tener al cabeza de lista de la candidatura en Bruselas, ha asegurado que Puigdemont estará "muy presente" en la campaña y que recurrirán a los beneficios que ofrecen las nuevas tecnologías para que sea una realidad.

"Estará tan presente como pueda estar e intentaremos que esté en contacto con los ciudadanos y dentro de nuestros actos. La tecnología nos ofrece muchas tecnologías para que esté en muchos mítines", ha dicho. Así, ha explicado que lo resolverán "caso por caso", y también lo relacionado con las peticiones que afecten a los consellers cesados que están en prisión o en Bruselas.

Sobre si habrá actos conjuntos con ERC y la CUP, Artadi ha explicado que el más relevante será la manifestación del 7 de diciembre en Bruselas, y confían en hacer otro acto unitario si salen de la cárcel los consellers cesados, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart.

"Todo lo que tenga que ver con presos políticos y el Govern en el exilio serán actos unitarios", ha dicho Artadi, que cree que no tendría sentido hacer un pacto de no agresión con ERC y CUP porque, a su juicio, todos los independentistas están de acuerdo en la necesidad de reafirmar el mandato democrático del 27-S y el 1-O.

Con el logo de JuntsxCatalunya combinado con los colores de la 'senyera', Piqué ha diseñado tres carteles, todos con el lema 'Puigdemont, el nostre president'. Teniendo en cuenta que se no ha podido hacer una sesión de fotos, en el primer cartel se ve una imagen de Puigdemont, que corresponde a momentos antes de su primera comparecencia en Bruselas, para recordar que está "en el exilio y debe volver".

El segundo cartel corresponde a una imagen de la cara de Puigdemont con el hasta hace poco presidente de la ANC y ahora 'número dos' de la lista, Jordi Sànchez, y en el tercer cartel se ve a ambos junto con los consellers cesados en prisión y en Bruselas, e independientes.