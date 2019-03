Albiol: "Estamos convencidos de que el 21-D sacaremos unos resultados para configurar una mayoría alternativa al independentismo"

El candidato del PP a las elecciones, Xavier García Albiol, ha dicho que en Cataluña "tienen un voto oculto histórico que el día de las votaciones acaba apareciendo" y ha pedido a quienes votaron al PP en Cataluña en las pasadas elecciones generales, que lo vuelvan a hacer en estas autonómicas.

"Estamos convencidos de que el día 21 vamos a obtener unos muy buenos resultados que podrán articular esa mayoría alternativa al independentismo", ha señalado. Asimismo, considera que "sin un PP fuerte, el gobierno alternativo no será posible" y recuerda que Ciudadanos y ellos tienen el mismo objetivo, "sumar una mayoría alternativa".

Cree que en estas elecciones obtendrán unos resultados "muy próximos a los obtenidos en 2015. Nos vamos a mover en cifras similares y eso nos va a permitir facilitar esa mayoría constitucionalista por primera vez en el Parlament".

Por último, recuerda que "los resultados para Ciudadanos no pueden ser muy buenos si para el PP son muy malos, porque Ciudadanos quiere provocar ese cambio en la Generalitat y nuestro objetivo es el mismo. Esa mayoría, si el PP no tiene una representación suficiente, no se podría articular", ha concluido.