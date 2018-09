El instituto Luther King pide a Quim Torra que deje de usar la figura del líder estadounidense

El Instituto de Educación e Investigación Martin Luther King pide al presidente de la Generalitat, Quim Torra, que no use la figura del líder estadounidense para defender la independencia porque su finalidad "no es justa".

Torra ha utilizado en varias ocasiones la figura de Luther King para reclamar la libertad del pueblo catalán, pero ahora el Instituto de la Universidad de Stanford (California) le ruega que no vuelva a usar el nombre y la figura del héroe de los derechos civiles en favor de la independencia de Cataluña.

Según publica 'El Confidencial', el director del instituto, Clayborne Carson, ha dicho que "no es justo" que Torra use la figura de Luther King porque este trataba de liberar a los afroamericanos de un sistema opresor y no ve "que formar parte de España sea una opresión".