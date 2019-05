El gobierno reclama coherencia a PP y Cs porque ellos pidieron que se abstuviera el PSOE con Rajoy

El secretario de Organización del PSOE y ministro de Fomento en funciones, José Luis Ábalos, se ha pronunciado sobre la reunión que han mantenido el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, y el presidente del PP, Pablo Casado, afirmando que ha sido afable y correcta. Ha indicado que la intención de estas reuniones es lógicamente pensar en la gobernabilidad de España, en fortalecer la institucionalidad y ver los niveles de disposición de los grupos parlamentarios más importantes. Ha indicado que en la reunión entre Sánchez y Casado no se han abordado los detalles que tienen que ver con la constitución del Congreso y el Senado, sino que esto lo harán los grupos parlamentarios.

Se ha mostrado convencido de que en el PP son conscientes de que no hay "otra alternativa" que no sea que Pedro Sánchez sea el presidente del Gobierno: "Esa realidad la tienen clara y a lo que tendríamos que contribuir todos, dado que esa es la alternativa de que dispone el país, porque no hay otra, es a la gobernabilidad, porque es tanto como contribuir a la estabilidad de España". Por eso les ha reclamado coherencia "porque en un momento dado se presionó mucho con el argumento de la estabilidad para que el PSOE se abstuviera" ante la investidura de Mariano Rajoy como presidente del Gobierno y Cs "ejerció más presión si cabe que el PP".

Ante la reunión entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias Ábalos ha considerado que un acuerdo programático con Podemos "es posible y sería positivo" para desarrollar una agenda social, pero con un gobierno solo del PSOE.