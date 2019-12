El DNI de Carles Puigdemont caduca en febrero, lo que puede condicionar un adelanto electoral en Cataluña

Esquerra Republicana no tiene intención de regalar la investidura a Pedro Sánchez. Mientras en Bélgica, Carles Puigdemont vigila el proceso. Junts per Cataluña, no tiene los escaños suficientes para ser determinante, pero sí puede torpedear la investidura metiendo presión a Esquerra.

"Tendrá que tener en cuenta todos los actores políticos y eso representa no dejar al margen al principal partido independentista en el parlamento de Cataluña y quien ostenta además la presidencia de la Generalitat", asegura Laura Borràs.

No les parece bien la cercanía de ERC y el PSOE aunque no quieren entrar a valorar: "No utilizamos esta terminología de traidores o no traidores, cada cual tomas sus decisiones de acuerdo con aquello que considera es más oportuno".

Además de la investidura también han hablado de elecciones en Cataluña y aseguran que Puigdemont sigue siendo su candidato. De momento no hay adelanto electoral en el horizonte aunque reconocen que hay variables que pueden precipitarlo. Entre ellas la situación judicial de Junqueras y Puigdemont, al que le caduca el DNI español en febrero, lo que puede marcar el calendario electoral.