El desfibrilador de José Luis Corcuera salta en directo con Susanna Griso: "Tengo un corazón muy trabajado"

Susto en el plató de Espejo Público en Antena 3 cuando el exministro socialista, José Luis Corcuera estaba compartiendo un café con Susanna Griso y saltó su desfibrilador en directo, el exministro se encuentra bien.

El exministro de Felipe González llegó al plató con la mascarilla puesta y avisando de que tenía "un corazón muy trabajado" porque no quiere "tener el mínimo atisbo en lo que pueda de que me afecte este virus". El exministro socialista explicó que no se quitaba nunca la mascarilla y que "prácticamente no hago vida social".

Minutos después del inicio de la entrevista se pudo apreciar el sobresalto en directo de José Luis Corcuera en el momento en el que salta el desfibrilador, acción que suele ocurrir cuando el ritmo cardíaco es distinto al habitual.

Inmediatamente, Corcuera se lleva al mano al corazón y explica él mismo lo que ha ocurrido: "Lo tenemos que dejar porque me ha funcionado el desfibrilador".

José Luis Corcuera acababa de valorar con un "suspenso absoluto" la gestión de Pedro Sánchez durante la pandemia del coronavirus.