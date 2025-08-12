Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Incendios Castilla y León

El PP responde al polémico mensaje de Óscar Puente: "Al frente de España hay una banda de tuiteros"

Génova reprocha al Gobierno las palabras de Óscar Puente sobre los incendios de Castilla y León.

Alma Ezcurra, coordinadora sectorial del PP

Críticas a la Junta de Castilla y León por su gestión de los incendios | Antena 3 Noticias

Nueva bronca política a raíz a de los incendios de Castilla y León. Todo se remonta a un mensaje en redes sociales del líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, en el que asegura que está en contacto permanente con el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, para conocer su evolución.

El ministro de Transportes y exalcalde de Valladolid, Óscar Puente, interviene. “¿Te ha contado qué tal el tiempo en Cádiz? En Castilla y León está calentita la cosa”, responde Puente con ironía. En ese momento, el presidente castellanoleonés se encontraba de vacaciones en la provincia andaluza.

El presidente del PP ha afeado al ministro sus publicaciones: “Si un ministro de mi Gobierno bromeara con el sufrimiento de un pueblo asediado por las llamas sería cesado de manera inmediata”, ha reprochado Feijóo. En la misma línea se ha pronunciado la vicesecretaria de coordinación sectorial del PP, Alma Ezcurra. “Uno de los principales problemas que tiene España es que no tiene al frente un Gobierno, tiene a una banda de tuiteros”, ha criticado.

El presidente de Cartilla y León ha defendido hoy la gestión de la Junta. “La respuesta ha sido inmediata”, ha asegurado. Mañueco también ha acusado al ministro de Transportes de hacer “una utilización frívola del sufrimiento de las personas”.

Mientras, el Gobierno rebaja el tono. Preguntada por la polémica, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha intentado zanjarla. “Mientras España está ardiendo a mí me van a encontrar siempre en la colaboración y no en la confrontación”, ha asegurado.

El consejero de Medio Ambiente justifica su ausencia

También ha tenido que justificar su ausencia el consejero de Medio Ambiente de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, que el lunes acudía a la Feria Internacional de Muestras de Asturias en Gijón. “Tenemos la costumbre de comer a mediodía. Evidentemente, en el momento en que se tuvo conocimiento de que las cosas cambiaban estábamos ya de camino”, ha declarado el consejero.

Podemos se ha mostrado muy crítico con la gestión de los incendios del PP. "Mientras Castilla y León ardía, el presidente Mañueco estaba de vacaciones en Cádiz y el consejero de medioambiente se encontraba de comilona”, ha insistido el portavoz de la formación, Pablo Fernández.

