El abogado de Iñaki Urdangarin dice que su cliente recibió la condena a prisión "con entereza"

En declaraciones a los medios a las puertas de su despacho, Pascual Vives ha asegurado que todavía no ha sido convocado a la vistilla de medidas cautelares en la que el fiscal del caso, Pedro Horrach, estudia pedir el ingreso en prisión preventiva del esposo de la Infanta Cristina.



Según el abogado, Iñaki Urdangarin ha recibido con "entereza" la sentencia que le condena a prisión, pese a que "no estaría de acuerdo" con la misma.



Pese a ello, ha explicado Pascual Vives, Urdangarin comparte la satisfacción por la decisión de la Audiencia de Palma de absolver a la infanta Cristina de colaborar con su esposo en dos delitos fiscales: "Ha sido una alegría para todos", ha comentado el letrado.



Pascual Vives ha asegurado que "claro" recurrirá la sentencia que condena a prisión a su cliente, tras lo que ha recordado que seguirá defendiendo su inocencia, de acuerdo con la "premisa" con la que lo ha estado representando a lo largo de los últimos cinco años.



Asimismo, el abogado ha confesado que no estará preocupado por el eventual ingreso en prisión preventiva de Urdangarin hasta que no "conozca la realidad" y el fiscal lo solicite en la vistilla de medidas cautelares que podría convocarse en los próximos días, una comparecencia en la que Pascual Vives ha adelantado que expondrá sus "alegaciones".



"Cada día es una aventura, pasan cosas, hay que estar atento a todo lo que sucede", ha ironizado el letrado, tras apuntar que todavía no ha recibido ninguna notificación de la vista de medidas cautelares en la que el fiscal podría pedir el ingreso en prisión de Urdangarin, según ha avanzado a algunos medios.



El letrado ha negado que alguna vez haya hablado con su cliente sobre la prisión en la que elegiría cumplir la condena, dado que está convencido de que no va a entrar en ninguna cárcel: "No nos lo hemos planteado nunca", ha reiterado.