Ecologistas de Greenpeace intentan boicotear un acto de la ministra Teresa Ribera: "¿De qué lado estás?"

Los ecologistas de Greenpeace han boicoteado una entrega de premios en Madrid, en presencia de la ministra Teresa Ribera, durante mañana de hoy miércoles 17 de mayo. Los individuos levantaron una pancarta frente a la vicepresidenta tercera del Gobierno que decía "Teresa, ¿De qué lado estás? Esta gente nos roba" y repitiendo la misma frase ante el público.

Teresa Ribera ha vuelto a retomar el asunto de Doñana en campaña. La Junta de Andalucía ha dado luz verde a un proyecto de macro urbanización que se encuentra muy cerca del Parque Nacional y del río Guadalquivir. Aunque, según subraya la Junta, la última palabra pertenece al Gobierno Central.

La macro urbanización está proyectada desde el año 2003, y estuvo en manos de la anterior administración. Por lo que la actual afirma que su única labor ha sido elaborar cinco informes técnicos solicitados que han resultado favorables. El último paso a cumplir es que la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, dependiente del Gobierno Central, de luz verde al proyecto.

El terreno a construir, comprende más de 2 millones de metros cuadrados de terreno de secado y recalificado por el Ayuntamiento de la localidad, que actualmente lo ha rechazado.

Un proyecto ambicioso

Un proyecto de ensueño que abarca 00 viviendas, un hotel y un campo del golf, y si que su conflictiva localización lo convierte en pesadilla. Su ubicación se encuentra en ubicado en la Trebujena (Cádiz), únicamente a 5 kilómetros del Parque Nacional de Doñana. Este es el motivo por el los vecinos, asociaciones y partidos políticos como Adelante Andalucía se encuentren en descontento calificándolo como "un atentado medioambiental".

Sin embargo, el informe de la Junta confirma la disponibilidad de recursos hídricos en los términos planteados. No obstante, avisa de su inundabilidad y la viabilidad del movimiento de tierras y recalca el riesgo que supone la magnitud de la obra.

La última palabra del Gobierno

El proyecto ha sido consultado ya hasta en tres ocasiones. En febrero de 2020, junio de 2021 y septiembre de 2022 se ha consultado al Gobierno, con ninguna contestación por su parte.

Teresa Ribera ha declarado que cree que no se construirá y que no entiende "como es posible que la Junta de Andalucía haya tomado esta decisión tan absurda". Palabras que no han sentado bien y que ha sido diana de quejas.