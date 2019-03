Dos detenidos en las protestas contra la LOMCE en Madrid

MANIFESTACIONES CONTRA LA NUEVA LEY DE EDUCACIÓN

Fuentes policiales han informado que nuepersonas, cinco policías y el resto manifestantes, han sido atendios de carácter leve por el SAMUR cerca del Ministerio de Educación. Miles de personas se han manifestado este jueves en Madrid bajo el lema 'No a la LOMCE. No a los recortes. No a las contrarreformas educativas'.