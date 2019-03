El dispositivo sustraído de la Audiencia Nacional no tiene información secreta del "caso Faisán"

El disco duro externo que ha sido robado del despacho del fiscal de la Audiencia Nacional Carlos Bautista no contiene información secreta ni inédita del denominado "caso Faisán", según han informado fuentes del Ministerio Público.

El robo del dispositivo se produjo a lo largo de la mañana del pasado día 5, en el momento en el que el fiscal se encontraba ausente. Curiosamente, el ladrón se llevó el disco duro, pero no cogió los "pen drive" que, en un estuche abierto, se encontraban también en ese momento sobre su mesa.

El suceso coincide con el traslado estos días de la Audiencia Nacional de su habitual sede en la calle Génova a la cercana Prim, lo que conlleva un gran movimiento de personas entre las plantas.

Tras percatarse de la desaparición del dispositivo, Bautista presentó denuncia en la Comisaría de la Audiencia Nacional, que ha puesto los hechos en conocimiento del juez instructor de guardia. Según las mismas fuentes, en el dispositivo no había únicamente documentos del "Caso Faisán", que investiga el presunto chivatazo de la policía a ETA que abortó una operación contra el aparato de extorsión de la banda, sino material utilizado por el juez desde 1998 hasta hoy en otros asuntos.

El material no se ha perdido del todo, puesto que el fiscal ha venido realizando volcado del contenido de este dispositivo en su ordenador. El dispositivo no contenía ningún documento que no tuvieran el resto de partes, puesto que no existe ninguna pieza secreta.

La Fiscalía niega que el disco duro contuviera conversaciones intervenidas en la causa, porque si bien es cierto que las hubo, todas ellas fueron destruidas por orden del juez.

Además, el fiscal asegura que en su día ni siquiera expurgó dichas conversaciones, una labor que realizó el juez instructor.

La mayoría de lo referido a este caso eran informes elaborados por Bautista, si bien algunos de ellos eran borradores no presentados. Tras conocer la información periodística sobre este asunto, Manos Limpias ha presentado una denuncia por los hechos también en los juzgados de Plaza de Castilla.

De forma paralela, ha denunciado la existencia de un posible delito por imprudencia grave en la custodia de los documentos contra los posibles responsables.

Procesados dos policías

El juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, acaba de procesar a dos de los policías del caso Faisán.

Se trata del posible "chivatazo" a un colaborador de ETA que iba a ser detenido. Deja fuera de este caso al que era entonces el Director General de la Policía. Y procesa por revelación de secretos y colaboración con ETA al ex jefe de la Policia del País Vasco, Enrique Pamiés y al inspector, José María Ballesteros. Ahora podrían presentar recurso.