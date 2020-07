El discurso de Rubalcaba "no es una enmienda a la totalidad de la política de Zapatero"

En una entrevista en la SER recogida, Valenciano ha reconocido que en el programa de Rubalcaba "claro que hay cambios" respecto al planteamiento del PSOE durante estas dos legislaturas porque "la obligación" de los políticos es "adaptarse a los cambios".

"El PSOE tiene como seña de identidad su capacidad de adaptarse a los cambios y la mayoría social nos está pidiendo unos cambios y claro que nosotros también tenemos que cambiar, no hay ningún problema con eso. Se le puede poner el titular de giro a la izquierda, eso me importa poco, lo que más me importa es comunicar que nuestra voluntad está en cambiar algunas cosas", ha señalado.

Así, ha incidido en que "no se trata tanto de reconocer errores, que si hay que hacerlo se hará", sino de adaptarse, porque "las cosas que le pasan a la sociedad española son distintas". "No sucede lo mismo ahora de lo que sucedía hace cuatro años u ocho" y "sólo aquellos que no se adaptan a esa realidad se quedan parados", ha añadido.

En cuanto a las propuestas en sí del candidato socialista, su responsable de campaña ha reconocido que "nada de lo que ayer esbozó Rubalcaba está completamente desarrollado" y el partido tiene "unos meses para pensar bien como va a formular esa oferta". No obstante, ha indicado que "la idea de fondo" está clara: que "los que más han pagado la crisis necesitan la ayuda de aquellos que la han pagado menos o que han sufrido menos" sus efectos.

En este sentido, se ha referido a la propuesta de imponer un impuesto a los beneficios de la banca que contribuya a la creación de empleo para afirmar que, en su caso, los bancos "tendrán que aceptarlo" porque España no será el primer país en instaurar un sistema de este tipo, con el que ya cuentan Gran Bretaña, Alemania y Francia.

En opinión de Valenciano, la cuestión es "qué momento es el idóneo para hacer eso" y, según ha dicho, "desde luego no lo es cuando la banca está sufriendo un proceso de reestructuración, ni cuando está en una situación de fragilidad". "Cuando la banca esté saneada, cuando hayamos reestructurado, entonces es el momento de las contribuciones", ha señalado.

En cuanto a la propuesta de reforma del sistema electoral, Valenciano ha señalado que en la conferencia política se entrará "a fondo" en esta cuestión porque la demanda la ciudadanía. "hay que estudiar fórmulas que hagan que la democracia española sea más viva y más representativa, que esté más cerca de los ciudadanos", ha apostillado.

"Es verdad, es un guiño al 15M, pero también es una preocupación del propio Partido Socialista y de mucha gente que no estuvo en el 15M, porque es una preocupación de la democracia", ha reconocido Valenciano, para añadir que, con todo, "es muy importante que la democracia sea de una alta calidad".

Por último, ha señalado que lo que Rubalcaba presentó ayer es, por un lado, "un proyecto para el país" y por otro, "un proyecto para los socialistas". "Tenemos proyecto para medio y largo plazo y tenemos líder para medio y largo plazo", ha asegurado.