Dimite la secretaria de Organización de Sumar y denuncia una investigación interna por presunto acoso laboral

La salida de una de las principales dirigentes de Movimiento Sumar ha abierto una nueva crisis dentro de la formación. Laura Moreno, hasta ahora secretaria de Organización, ha presentado su dimisión acompañándola de una carta en la que cuestiona el funcionamiento interno del partido y señala directamente a la coordinadora general, Lara Hernández.

La dirigente, que ocupaba el cargo desde abril del pasado año, atribuye su marcha a una acumulación de "injusticias", "faltas de respeto" y situaciones de exclusión dentro de la organización. En su escrito, además, revela la existencia de una investigación interna relacionada con una denuncia presentada contra Hernández por presuntos comportamientos inapropiados hacia varios trabajadores.

Acusaciones en plena pugna interna

La dimisión llega en un momento especialmente sensible para Sumar. El partido se encuentra inmerso en los preparativos de una nueva asamblea general que deberá renovar la dirección y definir la hoja de ruta de la organización tras la retirada de Yolanda Díaz como referente electoral.

Moreno sostiene que fue apartada de decisiones relevantes dentro del partido, entre ellas las negociaciones para la integración de Sumar en la coalición Por Andalucía. También denuncia supuestas instrucciones dirigidas a aislarla políticamente dentro de la estructura de la formación.

La ya exsecretaria de Organización va más allá y asegura que existieron irregularidades durante el proceso de elección de la dirección autonómica de la Comunidad Valenciana. Asimismo, hace referencia a una investigación interna impulsada por varios cargos del partido relacionada con el comportamiento de la coordinadora.

"Estamos naciendo. Lo que ha ocurrido es intolerable y no puede volver a pasar, pero no tiene por qué ser una sentencia de muerte", advierte Moreno en su despedida.

El entorno de Hernández rechaza las acusaciones

Desde el sector próximo a Lara Hernández niegan de forma rotunda cualquier conducta constitutiva de acoso o trato vejatorio. Fuentes de su entorno consideran que las denuncias forman parte de una estrategia para debilitar su liderazgo antes de la próxima cita congresual.

Respecto a la investigación interna, explican que la denuncia está siendo analizada por los mecanismos establecidos dentro de la organización y aseguran que Hernández ya ha aportado documentación para defender su actuación.

También rechazan las acusaciones sobre un supuesto fraude en el proceso valenciano y sostienen que únicamente se produjo una corrección del censo, enmarcando el conflicto en una discrepancia política.

Sumar encara una nueva asamblea

La crisis coincide con un momento de redefinición para el espacio político. El Grupo Coordinador tiene previsto abordar esta semana la convocatoria de una asamblea que podría celebrarse el próximo 11 de julio.

La cita llega marcada por las tensiones internas y por la posibilidad de que distintas corrientes compitan por el control del partido. En los últimos meses, Sumar ha acumulado varias salidas de dirigentes relevantes, entre ellas las de María Eugenia Rodríguez Palop, Elizabeth Duval o la propia Yolanda Díaz como líder orgánica de la formación.

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