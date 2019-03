Diego Torres se niega a declarar ante el juez por un posible fraude a Hacienda

Diego Torres ha accedido al juzgado ante una multitud de periodistas. El juez Castro le ha citado a declarar. Tiene indicios de que el exsocio de Urdangarín cometió un delito fiscal en 2007. Torres podría haber defraudado a Hacienda unos 400.000 euros a través del entramado del Instituto Nóos.

No hay más preguntas que si va a entregar más documentos. Y si las hay, Torres no contesta. Se ha acogido a su derecho a no declarar. Ésta ha sido su estrategia de este viernes. Sólo ha estado diez minutos ante el juez. Y a la salida, de nuevo, silencio absoluto.

Sí responde, a su manera, el abogado de Urdangarín, que deja en el aire si su cliente declarará de forma voluntaria. De momento, donde sí se explicará el duque de Palma es este martes en los juzgados de Barcelona. Allí se verá cara a cara con su exsocio porque los dos están citados como testigos. Urdangarín presentó una demanda contra Torres y varios medios de comunicación por la difusión de varios correos que afectan a su intimidad.