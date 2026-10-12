VÍDEO: Así ha sido el salto en paracaídas durante el desfile del 12 de octubre

Uno de los momentos más especiales del desfile del Día Nacional del 12 de octubre es el salto de la Patrulla Acrobática de Paracaidismo del Ejército del Aire que este año ha llevado a cabo el sargento 1º Pablo García Matanza y el cabo 1º José Antonio Lago Rubio. Ambos fueron recibidos con una cerrada ovación. El segundo en pisar suelo lo hizo portando una bandera de grandes dimensiones de España. Tras el salto se procedió al izado de la bandera nacional y al homenaje a los que dieron sus vida por España.

El acto central de las celebraciones del 12 de octubre ha comenzado a las 11:00 horas. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha sido recibido con pitidos y abucheos a su llegada.

Su vehículo llegó a las 10:57 horas a la plaza de Cánovas del Castillo, pero no fue hasta las 11:00 horas, cuando se ha dirigido hacia la tribuna de autoridades, y al descender del coche, ciudadanos apostados en las proximidades le han silbado y abucheado. Poco después ha llegado Felipe VI, que ha sido recibido con aplausos, vítores y gritos de "viva el rey". Los reyes están acompañados por la princesa Leonor, vestida con el uniforme de gala del Ejército de Tierra, y por la infanta Sofía.