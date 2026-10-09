Día de la Hispanidad, cuándo es, qué se celebra y cuál es su origen

El 12 de octubre se celebra la Fiesta Nacional de España que conmemora la llegada de Colón a América en 1492. Una fecha cargada de simbolismo que ensalza la identidad nacional.

Más allá de ver el desfile militar o los diferentes actos programados para este día, conocer el contexto histórico ayuda a poder mirar esta fecha con una perspectiva más amplia.

¿Cuándo empezó a celebrarse el Día de la Hispanidad?

El Día de la Hispanidad tiene su origen en 1892. En ese año, la regente María Cristina de Habsburgo-Lorena, siguiendo la propuesta del presidente Cánovas del Castillo, firmó un real decreto para conmemorar el cuarto centenario del viaje de Cristóbal Colón a América.

Casi 20 años después, en 1913, bajo el reinado de Alfonso XIII, cuando Faustino Rodríguez-San Pedro presidente de la Unión Ibero-Americana (y exministro español) creó el Día de la Raza, como una celebración que uniese a España e Iberoamérica.

A partir de ese momento, se sucederían las celebraciones con esa idea de hermanamiento entre pueblos a ambos lados del Atlántico.

A finales de la Segunda República Ramiro de Maeztu propuso cambiar el nombre por Fiesta de la Hispanidad para poner a España en el centro de las celebraciones.

En 1958, bajo la dictadura de Franco, se cambia la denominación oficial de Día de la Raza por Fiesta de la Hispanidad.

En 1987 a través del BOE, se establece el Día de la Fiesta Nacional de España es el 12 de octubre y se prescinde de la denominación de «Día de la Hispanidad».

El Día de la hispanidad en otros países

El 12 de octubre de 1492, las carabelas de Colón llegaron a la isla de Guanahaní (Bahamas). Ese viaje abrió el camino a una nueva era entre continentes.

En América Latina el 12 de octubre es el Día de los Pueblos Originarios, o Día de la Diversidad Cultural.

En otros países como Estados Unidos, con fuerte presencia hispana, se celebra la fiesta pero con el nombre de Columbus Day (Día de Colón).

Desde 2014, la ONU reconoce el 12 de octubre como el Día Internacional de la Lengua Española.