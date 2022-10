Desacuerdo en la política española ante la ruptura del Govern en Cataluña

La ruptura entre Esquerra Republicana y Junts per Catalunya ya es oficial. Los dos partidos que lideraron el procés independentista han deshecho su Gobierno de coalición.

La ruptura en el govern abre un escenario incierto. Para algunos, una oportunidad. La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha asegurado este sábado que es momento de "abrir una puerta a la esperanza" con los cambios en el Govern de la Generalitat de Cataluña. "Lo que creo es que Cataluña cierra una época que fue de una enorme combustión y ahora toca abrir una puerta a la esperanza", ha expresado.

Mientras, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau ha asegurado que se dirigía a Aragonès con el ánimo "más constructivo y sincero", y ha añadido: "Me dirijo al presidente de la Generalitat para destacar que se abre una nueva etapa en Cataluña que necesita mayorías amplias y progresistas", ha dicho sin entrar en más detalles ni mencionar la posibilidad de un Govern con los comunes. En todo caso, el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ya ha dejado claro que no contempla la entrada de ninguna otra formación en el Govern.

Criticas desde el PP a Sánchez

Por su parte, el presidente de los populares, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido a Sánchez que no dé estabilidad a Esquerra tras su ruptura con Junts. Feijóo ha criticado que Sánchez se apoye "en partidos que no creen en el Estado, en partidos a los que España les importe un comino". El presidente del PP ha manifestado que los catalanes "no se merecen que Sánchez se aproveche de esta descomposición para apuntalar su legislatura en las Cortes Generales".

Feijóo

Posición de Ciudadanos

Lo mismo defiende Ciudadanos. El vicesecretario general y portavoz nacional de Ciudadanos, Edmundo Bal, ha advertido Sánchez que tanto el PSOE como el Partido Socialista de Cataluña (PSC) cometerán un "error histórico" si apoyan a Esquerra Republicana (ERC) en el Govern.

"Han roto la convivencia en Cataluña; no respetan los derechos de las familias a que sus hijos sean educados al menos en un 25% en español, y eso con la complicidad del PSC; ha traído a Cataluña la miseria y la pobreza con la salida de empresas y de capital; y no han gobernado para todos, solo para su parte", ha criticado.