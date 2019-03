El PP denuncia que el dinero de los parados fue a parar a "amiguetes del PSOE"

El portavoz del PP, Esteban González Pons, ha dicho este jueves que el vicepresidente del Gobierno, Manuel Chaves, tuvo conocimiento en 2005 del que "acabará convirtiéndose en la mayor trama de podredumbre" de la historia de España, en la que el dinero de los parados fue a parar a "los amiguetes del PSOE".

En rueda de prensa en la sede del PP, González Pons ha señalado que el caso de los ERE "podridos" comenzó cuando la Junta de Andalucía creó una empresa pública a la que desvió 700 millones de euros destinados a subvencionar ERE "fraudulentos". De estas ayudas se beneficiaron, ha afirmado, trabajadores que no estaban en las empresas que decían, personas que no tenían derecho a la jubilación y otras que "hoy niegan que fueran beneficiadas". "No sabemos el montante de dinero ni las personas beneficiadas, pero sí sabemos que todos los beneficiados por los ERE podridos son personas cercanas al PSOE", ha denunciado González Pons.

Según el vicesecretario de Comunicación del PP, el dinero que tenía que haber ido a luchar contra el paro se destinó a pagar "jubilaciones millonarias a los amiguetes del PSOE andaluz". El portavoz del PP ha arremetido contra la Fiscalía, por "no impulsar esta investigación" e "intentar torpedearla", dentro del proceso que se sigue en los tribunales por el caso Mercasevilla.

A su juicio, el fiscal general del Estado, Cándido Conde Pumpido, deberá dar muchas explicaciones públicas de su actuación. Para el PP, lo más grave de todo es que tanto Manuel Chaves, entonces presidente andaluz, como el actual presidente de la Junta, José Antonio Griñán, conocían estas irregularidades en la gestión de los ERE porque la intervención general advirtió de las mismas en 2005.

Según González Pons, el Ministerio de Trabajo es también responsable de lo ocurrido y tiene que explicar por qué han fallado los mecanismos de control e inspección. Por su parte, el candidato del PP a la alcaldía de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, ha afirmado que los dirigentes del PSOE están queriendo "entregar las cabezas de personas que habiendo tenido participación en la trama no son más que la punta del iceberg, porque los cerebros de la misma están más alto".

Por ello, ha pedido que la investigación siga su curso y que la Junta de Andalucía interponga una querella contra las personas responsables. Ha anunciado además que su grupo en el Ayuntamiento de Sevilla va a volver a pedir que se cree una comisión de investigación para que se esclarezcan los hechos, que el PP vuelva a estar en el Consejo de Administración de Mercasevilla y que la Junta se haga cargo del pago de los ERE en este organismo. En Madrid, según González Pons, el PP llevará al Parlamento todas las iniciativas que pueda para depurar responsabilidades y pedirá que Chaves comparezca "porque sabía desde 2005 lo que estaba pasando".