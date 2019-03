Se disparan los delitos más violentos, como asesinatos y violaciones

La Fiscalía General del Estado ha heco pública su Memoria anual correspondiente a 2011, en la que se da cuenta de la actividad del Ministerio Público y se reflejan los procedimientos por delitos a lo largo del ejercicio y su evolución respecto a años pasados. Al respecto, la subida de los delitos más violentos preocupa a la fiscalía, así se indica en la memoria del organismo encabezado por Eduardo Torres-Dulce.

Al respecto, aunque la criminalidad en 2011 se mantuvo prácticamente en los mismos niveles del año anterior, los asesinatos han subido en 2011 un 15%, las violaciones un 28%, los robos con violencia e intimadición un 19% y las extorsiones hasta un 31%.



Además, los fiscales también quieren prestar especial atención a aquellos delitos que atentan contra el espacio más íntimo, el hogar. En este sentido, los asaltos para robar en viviendas habitadas crecieron un 19 por ciento.



Los juzgados son un reflejo de la sociedad y la crisis económica ha incrementado los litigios por alzamiento de bienes, concursos de acreedores o suspensiones de pagos fraudulentas. También los delitos por fraude en el IVA.



En cuanto a la violencia de género, 65 mujeres murieron en 2011 a manos de sus parejas o ex parejas, nueve menos que el año anterior, aunque el dato está aún muy por encima de las 59 de 2009.



Donde los procedimientos penales no suelen acabar en cárcel es en los incendios forestales, de 2011 hay más de 2.300 procesos, no obstante, las condenas no han llegado al centenar. Por ello, la Fiscalía valora positivamente la creación de tipos penales nuevos en los casos de violencia contra los menores, como el delito de acoso telemático.



La Fiscalía General del Estado también ha avisado de que "la tolerancia cero ante el accidente laboral debe mantenerse por encima de las coyunturas económicas por serias y graves que éstas sean".



La Fiscalía critica que los accidentes laborales hayan pasado "a un segundo plano", especialmente en los medios de comunicación, al tiempo que "se han reducido a la mínima expresión algunas campañas institucionales tendentes a prevenir la siniestralidad laboral".



Así, con datos de 2011, afirma que "520 fallecidos y más de medio millón de lesionados en accidentes laborales son realidades que encierran auténticos dramas personales, familiares y sociales que merecen una trascendencia y repercusión pública que en los últimos años está lejos de conseguirse".