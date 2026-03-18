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Aldama entrega al juez un sobre vinculado a la financiación del PSOE

El empresario declara en secreto ante la Audiencia Nacional y sostiene que la documentación procede de PDVSA y fue entregada por Delcy Rodríguez.

El empresario Víctor de Aldama

Aldama entrega al juez un sobre vinculado a la financiación del PSOE | EFE

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Antena 3 Noticias ha podido conocer que el empresario Víctor de Aldama ha comparecido ante la Audiencia Nacional para entregar una documentación que, según su testimonio, estaría relacionada con una supuesta financiación irregular del PSOE. La declaración se produjo tras una citación reservada realizada por el juez Ismael Moreno, en el marco de una investigación que permanece bajo secreto de sumario.

La comparecencia, que se prolongó durante unas dos horas, se centró en el contenido de un sobre al que el propio empresario ya había hecho referencia en anteriores intervenciones judiciales.

Una entrega bajo reserva

El encuentro con el magistrado se produjo sin comunicación previa pública. El instructor había citado al empresario días antes, aunque la entrega inicial se aplazó al trascender la fecha prevista. Durante su declaración, Aldama reiteró que el sobre contiene información relevante sobre operaciones vinculadas al sector de los hidrocarburos y a una presunta financiación irregular. "Es relativo al negocio de hidrocarburos, con la financiación ilegal del PSOE".

Según la versión aportada por el empresario, la documentación tendría su origen en la petrolera estatal venezolana PDVSA. Aldama ha sostenido que el sobre le fue entregado directamente por la actual presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez. En su testimonio, también ha indicado que el contenido no solo afectaría al PSOE, sino que alcanzaría a otras organizaciones. "De las dos". Con esta respuesta, el empresario aludía tanto al partido como a la Internacional Socialista.

Investigación y seguimiento

La existencia del sobre fue detectada por la Guardia Civil tras el análisis del teléfono de un colaborador de Aldama. A partir de ese momento, la Fiscalía Anticorrupción solicitó su entrega para incorporarlo a la causa.

Los investigadores consideran que esta documentación podría aportar nuevos elementos a una investigación que ya incluye distintas líneas relacionadas con el uso de efectivo y operaciones en el ámbito energético. Además, la Unidad Central Operativa (UCO) había identificado previamente la existencia de "documentación sensible" vinculada a PDVSA que estaba bajo custodia de un colaborador cercano al empresario.

Aldama ya había mencionado este sobre en una comparecencia anterior ante la Audiencia Nacional, el pasado mes de enero, dentro del denominado caso de hidrocarburos.

En aquel momento, el empresario aseguró que el contenido de la documentación podría tener consecuencias políticas relevantes. La Fiscalía mostró entonces interés por acceder a ese material, aunque el propio Aldama condicionó su entrega a la posibilidad de alcanzar un acuerdo con el Ministerio Público.

Por ahora, el contenido concreto del sobre no ha trascendido debido al secreto de sumario que pesa sobre la causa.

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