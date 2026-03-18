Tragsa reconoce irregularidades en la contratación de la expareja de Ábalos ante el Supremo

La empresa pública Tragsa ha reconocido que se produjeron "irregularidades" en la contratación de Jésica Rodríguez, expareja del exministro José Luis Ábalos, durante su etapa en Tragsatec. Así consta en un informe remitido al Tribunal Supremo en el marco de la investigación del denominado caso Koldo.

El documento atribuye estos fallos a deficiencias en los controles internos y los vincula a la presión ejercida por ADIF, según la propia compañía. La investigación interna se ha incorporado a la causa judicial que analiza posibles irregularidades en contratos públicos.

Mensajes internos y falta de actividad

La documentación incluye intercambios de mensajes entre responsables de la empresa que reflejan dudas sobre la actividad laboral de Rodríguez. En uno de ellos, su superior directa, Virginia Barbancho, ironiza sobre su situación: "Por cierto, nuestra amiga Jessica ha tenido a bien hacer el parte ella misma, y sin acosarla ni nada".

Rodríguez estuvo contratada entre 2019 y 2021 y percibió un salario mensual de algo más de 1.200 euros. Según consta en la investigación, no acudía a la oficina ni desempeñaba funciones asignadas. En otro mensaje, fechado el 24 de marzo de 2021, su responsable le reclama explicaciones sobre su registro de jornada: "Buenos días, Jésica. Estoy viendo que no tienes guardados fichajes". Y añade: "Los fichajes son los que generan cheques restaurantes. Si no hay fichajes guardados, no hay cheques...".

Advertencias y órdenes internas

Según el informe, Barbancho ya había trasladado su preocupación por la falta de actividad de su subordinada. Sin embargo, asegura que recibió indicaciones para no insistir en el control de su trabajo, al tratarse de una contratación que procedía de la presidencia de ADIF.

La documentación remitida al Supremo también recoge comunicaciones internas en las que se alerta de que habían llegado quejas a la dirección de la empresa ferroviaria por las exigencias realizadas a Rodríguez en relación con el fichaje. Estas quejas, según la investigación judicial, habrían sido trasladadas por Koldo García, considerado el enlace entre el exministro Ábalos y la entonces presidenta de ADIF, Isabel Pardo de Vera.

Contradicciones sobre el fichaje

En un primer momento, Tragsatec informó de que Rodríguez sí registraba su jornada laboral. Sin embargo, los mensajes aportados al proceso contradicen esta versión.

En varias ocasiones, su responsable le pidió aclaraciones sobre la ausencia de fichajes y sobre posibles problemas para registrar su actividad, ya fuera desde la oficina o desde su domicilio. En uno de los intercambios, Rodríguez llegó a responder: "Hoy estoy teletrabajando".

Una afirmación que contrasta con su propia declaración posterior ante el magistrado del Tribunal Supremo, en la que reconoció haber cobrado sin realizar trabajo alguno.

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