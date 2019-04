Nuet, sobre el resto de la Mesa: "No traicionaron ninguna idea, dijeron que el 155 se está aplicando y que la DUI no ha tenido efectos reales"

Joan Josep Nuet, secretario de la Mesa del Parlament, quedó en libertad sin fianza tras declarar en el Supremo porque había votado en contra de la declaración unilateral de independencia (DUI) y además aportaba diez actas que lo probaban. "La querella tenía incorrecciones que, en mi caso, eran flagrantes. Yo voté en contra y se afirmaba que había votado a favor, y eso llevaba una acusación por rebelión y una pena de 25 años. Cuando eso se clarificó, la Fiscalía se quedó sin argumentos", explica.

El día en que los miembros de la Mesa tuvieron que acudir al Supremo a declarar, Nuet recuerda que el juez reunió a los letrados para organizar la vista y una de sus primeras palabras fue: "Estén tranquilos porque esto es el TS, no es la Audiencia Nacional y aquí no tiene por qué pasar lo que pasó allí". En opinión del diputado de CSQP, "había una voluntad por parte del juez de que esa noche no durmiéramos en la cárcel. Durante las 15 horas de declaración, eso se fue evidenciando con algunas frases más que dijo y al final se confirmó que ninguna de las seis personas dormimos en la cárcel y hoy estamos todos libres".

Nuet ha indicado que Carme Forcadell no dijo que no fuera a seguir en política, como han dicho algunos medios, y ha explicado que el juez les dio "una última oportunidad para que hubiese una frase final en la que pudiese confirmar una decisión que él ya estaba tomando". "En esta vista se habló de desobediencia, no rebelión, porque las pruebas y evidencias eran muy inconsistentes", añade. Del resto de sus compañeros de la Mesa que declararon, indica que "dijeron cosas de sentido común y que no conllevan traicionar ninguna idea, sólo evidencia hechos: que el artículo 155 se está aplicando o que la DUI no ha tenido efectos reales".

Preguntado sobre si Forcadell dijo que la DUI era simbólica ha señalado que "sí", y ha afirmado que "mantuvo una dignidad absoluta". "Ella es consciente de la situación en la que estamos. Reconocer los errores y la realidad es lo mejor que podemos hacer a la sociedad", añadió.