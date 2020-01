La CUP quiere entrar en el Govern y reivindica la unilateralidad si el diálogo "no lleva a ninguna parte"

El cabeza de lista de la CUP en las elecciones del 21 de diciembre y diputado electo, Carles Riera, ha instado este jueves a JuntsxCat y a ERC a no abandonar la vía unilateral para la consecución de la independencia de Cataluña "si la vía del diálogo con el Estado no lleva a ninguna parte".

En una entrevista radiofónica ha asegurado que son partidarios del diálogo pero que "entrar en una fase de negociación con el Estado para llegar a ninguna parte no es obedecer el mandato del 21-D", que dio una mayoría independentista en el Parlament catalán.

"Las elecciones del 21-D ponen sobre la mesa una victoria del republicanismo, de los partidos independentistas, y una derrota del 155 y del bloque monárquico", por lo que ha pedido que la mayoría de JuntsxCat, ERC y la CUP se traslade con una mayoría soberanista en la Mesa del Parlamento catalán y, posteriormente, a un Gobierno republicano.

Riera ha rechazado valorar si el candidato de JuntsxCat, Carles Puigdemont, debe regresar de Bélgica al tratarse de una decisión personal y ha insistido en que la CUP no pone el foco en qué candidato a la Presidencia acuerdan los independentistas sino en qué prevé hacer su Govern: "Lo que no haremos es autonomía, constitucionalismo, acatar el 155".

"Lo fundamental es que haya un programa de Govern de materialización de la República" que no acate el 155 y cree las estructuras de Estado necesarias para una Cataluña independiente, ha planteado. Para ello, ha propuesto que la CUP forme parte del nuevo Gobierno catalán como "muestra de compromiso" de los anticapitalistas con el proceso soberanista, aunque ha reconocido que esta idea no ha sido tratada en las reuniones y que nadie les ha pedido integrarse en el Ejecutivo que pueda surgir.

Riera se reunió el miércoles en Bélgica con Puigdemont para discutir la situación política catalana tras los comicios de diciembre, un encuentro en el que no se materializó ningún acuerdo: "Pero no lo dramaticemos porque aún es temprano", ha puntualizado. La CUP está manteniendo contactos con JuntsxCat y ERC pero las tres formaciones no se han reunido conjuntamente, ha detallado, ya que se encuentran "en fase de conversaciones".