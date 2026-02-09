Un escolta declara que Carlos Mazón llegó al Palau de la Generalitat sobre las 19:50 horas el día de la DANA

La causa de la gestión de la DANA del 29 de octubre de 2024, en la que murieron 230 personas en la provincia de Valencia, sigue su curso con nuevas declaraciones que ponen una vez más, en el punto de mira, la actuación de los responsables políticos de entonces. La jueza, Nuria Ruiz Tobarra, sigue estrechando el cerco sobre Carlos Mazón. Esta mañana, han acudido a declarar a los juzgados de Catarroja, los tres escoltas que prestaron servicio al expresidente el día de la DANA entre las 15:00 y las 21:00 horas.

Desde las 9:30 hasta las 14:00 horas, obligados a decir la verdad, han estado respondiendo los tres citados, en calidad de testigos, a las preguntas de la magistrada y de todas las partes implicadas. Los tres declarantes han podido aportar información relevante de aquel día ya que varias afirmaciones contrastan con lo que serían sus movimientos habituales cualquier otro día. Una de las cuestiones clave era si ellos habían escuchado las conversaciones de Mazón y la entonces consellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas. Por su parte, muy coincidentes en sus versiones, han dicho que no oyeron las mismas y que tampoco Mazón mencionó ningún aspecto relacionado con la emergencia durante toda la mañana.

Los escoltas aseguran que Carlos Mazón prescindió de sus servicios desde las 14:30 h. El primero de ellos, ha confirmado que el expresidente llegó al Palau de la Generalitat, solo y a pie, entre las 19:45 y las 19:50 horas, poco antes de dirigirse al Centro de Coordinación de Emergencias (CECOPI). Esta afirmación desmiente versiones previas y alimenta el debate sobre la cronología de los hechos y las decisiones tomadas durante la crisis. En concreto, contradice la versión de que Mazón estuvo trabajando por la tarde en la sede institucional.

Una de las prácticas habituales, comentan, es realizar una inspección ocular al lugar donde va a estar el presidente. Aquel día no la hicieron. Mamen Peris, abogada y acusación particular de Ciudadanos comenta a la salida que le resulta llamativo que repostaran gasolina durante el transcurso de la tarde, antes de terminar el servicio, como solían hacer. Esto pasó porque no tenían indicaciones durante las casi 5 horas que Mazón estuvo ausente, añade. Los trabajadores han destacado que tampoco le vieron alterado a su llegada al Palau y han aclarado que lo hizo con la misma ropa que llevaba durante las horas anteriores, aunque sin la chaqueta.

Acompañados por dos agentes de la Policía Nacional, los declarantes han entrado y salido por la puerta trasera de los juzgados, en coche y evitando el encuentro y las preguntas de los medios de comunicación.

La magistrada que instruye la causa, citó a declarar también, al jefe de los escoltas. Esto supone un paso más de la investigación que busca esclarecer responsabilidades penales y aclarar discrepancias entre los testimonios y la gestión oficial de aquellas horas importantes en las que se pudieron salvar cientos de vidas. Junto al chófer del exjefe del Consell, declarará el próximo 20 de febrero.

