Feijóo, a los millenials: "Para ser útil a los jóvenes no hace falta ser un presidente molón, sino que se toma las cosas en serio"

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, concede una entrevista a 'ac2ality', donde aborda diferentes asuntos de actualidad. Desde la situación entre Estados Unidos y Venezuela, hasta la crispación en la sociedad ante las políticas actuales, vivienda, inmigración, o empleo, son solo algunos de los asuntos.

"No hace falta ser presidente molón"

Alberto Núñez Feijóo lanza un mensaje a los jóvenes que se cuestionan la confianza en los políticos. Remarca que se ha formado "durante tiempo" y que su vida "ha sido preparación para ser candidato". Feijóo se muestra contundente: "Yo no pretendo ser rey de redes sociales. Pretendo ayudar a jóvenes escribiendo en el BOE de una forma más honesta. Para serle útil a jóvenes no hace falta ser presidente molón, sino que se toma cosas en serio".

En la entrevista, también se ha podido ver la cara más distendida del político, que ha contestado a las habituales 'preguntas rápidas' del podcast. Núñez Feijóo ha confesado que cree en Dios "y en el destino también", que nunca ha hecho un trío, además de que "antes iba al cine todos domingos", o que le reconocen por la calle "entre un 96 y 97%".

El daño de Vox

Preguntado acerca de la posición de Vox en tablero político y sobre si el partido de Santiago Abascal ha hecho daño a los populares, Feijóo señala que "el daño o no a un partido es un tema menor, lo que creo es si es útil o no es útil para cambiar el Gobierno". Feijóo recuerda que "con los votos del 2023 en las elecciones generales, con los votos Vox y PP hubiese sido los 190 escaños (más de la mayoría necesaria). Si Vox no se hubiese estindido del PP, hubiésemos sacado mayoría absoluta aplastante", resalta.

"Si no existiese Vox, a dónde iría Sánchez"

"El problema que observo", incide el líder del PP en este punto, "es que yo quiero sustituir a Sánchez y Vox me da la sensación que me quiere sustituir a mí. Si no existiese Vox, a dónde iría Sánchez, si no se dividiese el voto de la derecha, Sánchez hubiese sido anecdótico ya en el 2023".

Feijóo se dirige a los jóvenes y señala: "Si tienes duda sobre a quién votar, hazle caso a tus padres que tienen más experiencia de lo que ha sido esto", pues considera que "un chaval de 17 años en el 2019, hoy tienen 24" y "lo único que ha visto es a Sánchez, y está bastante harto y dice hay que echarle. De los actores que hay, piensa, quien hace más ruido son los de Vox. Tenemos un sector de población que cree que para echar a Sánchez hay que votar a Vox". Sin embargo, Feijóo considera que "cuando más se divide el voto de los que quieren echar a Sánchez, más posibilidad tiene de quedarse, y es lo que paso en 2023".

"Un sector de población que cree que para echar a Sánchez hay que votar a VOX"|

El líder de los populares considera que su partido se encuentra en una "postura compleja", pues "hay un movimiento con un viento de cola de decepción y decadencia, y en los cambios de ciclo surgen los extremos. En Europa pasa. Tenemos una tarea difícil, pero uno no elige el tiempo que le toca gobernar ni hacer oposición".

"Si quieres que haya cambio de Gobierno y votas PP, lo habrá. Si quieres un cambio de Gobierno, pero no votas al PP y quieres que gane el PP, piénsatelo dos veces, y si quieres cambio y no votas al PP, puede ser que no lo haya", sentencia Alberto Núñez Feijóo.

Sobre Ayuso

Preguntado acerca de la posición de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y sobre si puede llegar a quitarle el liderazgo del PP, Feijóo señala que "hay dos formas de liderar, machacar a los que te puedan hacer sombra, o darle protagonismo a los que son buenos". Él, asegura, está "en lo segundo".

"Ella en Sol y yo en Moncloa"

El "liderazgo" que le interesa, sostiene Feijóo es "ella en Sol y yo en Moncloa, que sigamos trabajando juntos. No le tengo miedo al talento. Necesito buenos jugadores que sean de los mejores en sus puestos para que haya cambio. Voy a crecer gracias a que los demás son buenos, no a pisar a nadie".

Vivienda

En materia de vivienda, Feijóo considera que "la vivienda solo se resuelve construyendo más". Ante la despoblación que hay en los pueblos, el líder del PP señala que "hay que incentivar que la gente vaya a pueblos a vivir".

"Necesitamos construir un millón de viviendas, somos capaces de hacerlo en ocho años", insiste a la vez que "tenemos que facilitar gente que invierta en vivienda, facilitando suelo". "Tenemos que dar seguridad y dar derecho a que no te okupen la vivienda".

Pensiones

Acerca de la situación de las pensiones, Feijóo señala que "estamos en un momento complicado. El primer compromiso de presidente o candidato es la sostenibilidad del sistema público de pensiones. El salario medio de joven es inferior a la pensión media". Feijóo recomienda a los jóvenes "que metan dinero al plan de pensiones. Hay que incentivar el ahorro".

