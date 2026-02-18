Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Koldo y su exmujer hablaban sobre "meter" votos en las primarias que convirtieron a Sánchez en líder del PSOE

Según las nuevas conversaciones del teléfono móvil de Koldo García, a las que ha tenido acceso El Español, Koldo y su mujer podrían haber manipulado algunas urnas en las primarias socialistas de 2017. Varias conversaciones de las que dispone Antena 3 Noticias también apuntan al papel de Koldo en las jornadas electorales socialistas.

Koldo García, en una imagen de archivo.

Nueva entrega de los mensajes del móvil de Koldo García | atresplayer

David Ávila
Publicado:

Las primarias del Partido Socialista de 2014 y 2017 que ganó Pedro Sánchez siempre han estado rodeadas de polémica por la financiación y los avales del propio Sánchez. A esas dudas se suman ahora varias conversaciones de los dispositivos móviles de Koldo García a las que ha tenido acceso el diario 'El Español'. El 21 de mayo de 2017, día de la jornada electoral socialista, Koldo y su mujer hablan desde primera hora sobre los votos, y el exasesor de Ábalos habría llegado a decir a su mujer -después de insultarla- que metiera los votos de cuatro rumanos.

"¿Cariño, votamos lo que quedamos ayer", dijo Patricia Úriz, también investigada en la trama. "Vete a la mierda. Que sí. Mete de los otros cuatro rumanos", contestó Koldo García, que durante horas estuvo pendiente del desarrollo de las votaciones. "¿Cómo vas, dime quién queda por ahí?", preguntaba Koldo de manera insistente, llegando incluso a pedir a Úriz que metiera varios votos y si preguntaban dijeran que habían votado ellos.

"Dejo el acta en casa con los votos y así puedes decidir qué hacer con lo que voten 16 o 17" dice Úriz casi al finalizar las votaciones. Al cierre de las urnas pregunta a Koldo si da o no los resultados de Huarte porque está "esperando para que cuele lo de haber contado".

Este presunto comportamiento en las primarias no es nuevo. Tal y como ha publicado Antena 3 Noticias en otras ocasiones, el informe de la UCO por el que Santos Cerdán fue imputado también contenía audios y conversaciones sobre el papel de Koldo en las primarias. El exasesor de Ábalos estuvo pendiente de las urnas en 2017, y 3 años antes, en las primeras que Pedro Sánchez ganó frente a Eduardo Madina, Koldo siguió órdenes de Santos Cerdán. "Apuntas como que han votado esos dos sin que te vea nadie y metes las dos papeletas", exigió Cerdán a Koldo, según los investigadores.

Koldo critica las "filtraciones" por la "indefensión" que le causan

Ante esta nueva entrega de conversaciones extraídas supuestamente de los dispositivos de Koldo García, su letrada Leticia de la Hoz ha vuelto a mover ficha. La abogada reclama al Tribunal Supremo que cesen las filtraciones de esos dispositivos, incautados por la Guardia Civil, y que aún no han sido entregados a Koldo García. "Se nos sigue privando del derecho a acceder a las copias de los teléfonos... provocando una clara indefensión", alega en su escrito la defensa de Koldo García que deja la puerta abierta a pedir amparo a "instancias europeas" por el "quebrantamiento" de las normas del proceso judicial. El juicio de la rama de las mascarillas del Caso Koldo aún no tiene fecha, pero podría suceder esta primavera.

