¿Por qué la víctima del DAO no usó los canales internos de la policía para denunciar la agresión sexual?

La denunciante del ya ex Director Adjunto Operativo (DAO) de la Policía Nacional acudió directamente a los juzgados a pesar de que existen canales internos y confidenciales para quien quiera denunciar una agresión sexual o cualquier otro delito protagonizado o sufrido por un agente. La razón, según su entorno, es clara: estaba acusando al máximo responsable operativo de la Policía.

La agente, que se encuentra de baja por motivos psicológicos, optó por presentar una querella tras consultar con un abogado semanas después de los hechos. Consideró que los mecanismos confidenciales no eran una vía adecuada, ya que se trataba de su máximo superior. Desde el sindicato, también apuntan a que también tenía miedo "a lo que pudiera pasar".

Los detalles de la denuncia directa

Según el relato incluido en la querella, el entonces DAO, José Ángel González, la llamó mientras estaba de servicio y le ordenó que acudiera en vehículo policial camuflado a recogerle a un restaurante. Después, le pidió que le llevara a su domicilio con el argumento de que tenían que hablar.

"Ella sube porque tiene que obedecer la orden de su máxima autoridad", sostiene su abogado. Ambos habían mantenido anteriormente una relación afectiva, pero la denunciante asegura que en ese encuentro se negó a mantener relaciones sexuales.

De acuerdo con el escrito presentado en el juzgado, el ex alto cargo "inició de forma inmediata un acercamiento físico de naturaleza sexual hacia la víctima". La querella recoge que la sujetó y bajó su pantalón "de forma inconsentida y sorpresiva". El abogado afirma que "le raja la vestimenta y le penetra en contra de su voluntad".

La agente logró finalmente zafarse y abandonar la vivienda. Su defensa asegura que se encuentra "aterrada" y solicita medidas de protección.

Tras hacerse pública la querella, González presentó su dimisión para, según afirmó, "no perjudicar a la Policía". El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha asegurado que conoció los hechos cuando trascendieron públicamente y ha afirmado que solo dimitiría si la propia víctima considera que no se sintió protegida.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.