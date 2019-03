"Cuanto más se acerquen las elecciones menos margen para retirarse tiene Zapatero"

Felipe González ve difícil que José Luis Rodríguez Zapatero pueda retirarse cerca de las próximas elecciones autonómicas y locales. En declaraciones a la cadena SER, el ex-presidente lo tendrá más difícil para dejar de ser el candidato cuanto más se acerque la cita electoral, y ma aún, "cuando las encuestas le dan al PSOE una desventaja de diez puntos frente al principal partido de la oposición".

El ex-presidente ha reconocido que desde el punto de vista de la aceptación popular "tanto Zapatero como el líder del PP, Mariano Rajoy, están tocados", aunque ha matizado que Zapatero lo está debido a la gestión de la crisis mientras que Rajoy debido a su "gestión de la nada".

Felipe González ha insistido también en que si Zapatero desea ser el candidato del PSOE en las próximas elecciones generales no basta con su decisión personal, sino que tiene que pasar por los trámites 'normales' del partido. González ha explicado que el hecho de no volverse a presentar como cabeza de lista de los socialistas forma parte de la "libertad personal" de zapatero, "de las limitaciones propias de la responsabilidad", pero eso no basta -ha dicho- en el caso en que quisiera seguir siendo el candidato.