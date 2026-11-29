Elecciones 29N
¿Cuándo se contará el voto por correo?
Los empleados de Correos son los encargados de trasladar a las mesas electorales los votos por correo.
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Este domingo, todos los ciudadanos españoles mayores de edad con derecho a voto estaban llamados a las urnas para elegir a los representantes del Congreso y del Senado. Sin embargo, hay personas que, por diferentes circunstancias personales, laborales o de desplazamiento, han optado por ejercer su derecho al voto a través de Correos.
Para garantizar que todos los votos lleguen a tiempo, Correos ha organizado un dispositivo especial durante esta jornada electoral. A primera hora de la mañana, coincidiendo con la apertura de los colegios electorales, un primer grupo de trabajadores ha comenzado a repartir los sobres con los votos que estaban bajo su custodia en las distintas mesas electorales de España.
Además, otros empleados se encargarán de entregar aquellos votos por correo que puedan recibirse durante el transcurso del día. De esta manera, se garantiza que los sobres lleguen a sus correspondientes mesas antes de que termine la votación.
Pero el trabajo de Correos no acaba ahí. Una vez finalizada la jornada electoral, otro equipo de trabajadores recogerá de cada mesa electoral el tercer sobre, que contiene una copia del acta del escrutinio. Estos documentos quedarán bajo la custodia de Correos, que se encargará de trasladarlos posteriormente a las correspondientes Juntas Electorales.
Resultados definitivos
A las 20:00 horas, cuando cierren los colegios electorales, comenzará el recuento de los votos. Los sobres enviados por correo se incorporarán a las urnas y se contabilizarán junto con los votos presenciales.
Sin embargo, los resultados definitivos tendrán que esperar unos días, ya que el escrutinio general, que corresponde a las Juntas Electorales Provinciales, se celebrará el próximo 4 de diciembre de 2026.
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