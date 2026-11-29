Este domingo 29 de noviembre los españoles acuden a las urnas para elegir el nuevo Gobierno. Aunque aún no sabemos quién será finalmente el presidente, sí tenemos plazos para la constitución del Congreso y el Senado.

Las elecciones se convocaron por el Real Decreto 806/2026, de 5 de octubre, publicado en el BOE el 6 de octubre. Tras la votación de este domingo 29 de noviembre, las Juntas Electorales Provinciales harán el escrutinio definitivo del 4 al 7 de diciembre. Después, la Junta Electoral Central proclamará los resultados y los diputados y senadores recibirán sus credenciales.

Desde el día de las elecciones se abre un plazo de 25 días máximo para la constitución de las Cortes Generales, tal y como fija el artículo 68.6 de la Constitución. "El Congreso electo deberá ser convocado dentro de los veinticinco días siguientes a la celebración de las elecciones", dice este texto.

De este modo, el último día sería el 24 de diciembre, coincidiendo con Nochebuena. En esa sesión de constitución, el presidente es el diputado de mayor edad junto a dos secretarios, los más jóvenes. Después debe votarse los nombres de los miembros de la Mesa del Congreso. La forman la Presidencia, cuatro Vicepresidencias y cuatro Secretarías. La votación de la Presidencia es secreta y se hace por papeleta.

Una vez elegida, la Presidencia electa jura o promete acatar la Constitución y va llamando al resto de los diputados para que hagan lo mismo.

La constitución de las Cámaras es el primer paso para poner en marcha la nueva legislatura.

Consultas del Rey e investidura

Tras la constitución del Congreso y el Senado, el Rey inicia la ronda de consultas con los representantes de los grupos políticos, con la participación de la Presidenta del Congreso. Después propone un candidato a la Presidencia del Gobierno, y la propuesta la refrenda la Presidencia del Congreso. Estos pasos no tienen una fecha fija y dependerán de las mayorías que salgan de las urnas. Las encuestas citadas por la prensa apuntaban al PP como primera fuerza, aunque el CIS daba la victoria al PSOE.