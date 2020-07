El PP critica el ataque de Pablo Iglesias a periodistas y medios de comunicación y alude a la libertad de expresión

Fuentes del Partido Popular señalan que "el ataque del vicepresidente Iglesias a la libertad de información es intolerable" y "nunca antes se había visto un señalamiento así de periodistas y medios de comunicación por parte del Gobierno de España".

Es la respuesta del principal partido de la oposición después de que desde Podemos se haya señalado a periodistas españoles y medios por informar sobre asuntos que afectan al partido que forma parte del gobierno de coalición.

El vicepresidente del Gobierno señaló este viernes directamente a 'El Mundo', 'OK Diario', Eduardo Inda o 'El Confidencial' a raíz del 'caso Dina', que investiga el robo del teléfono móvil de su exasesora Dina Bousselham. "Incluso algún presunto periodista ha llegado a decir que no serían tan graves las cloacas si no consiguieron que Podemos no estuviera en el Gobierno y que Pablo Iglesias no fuera vicepresidente", indicó Iglesias en una entrevista radiofónica a RNE en alusión a palabras pronunciadas por el periodista Vicente Vallés. De hecho, este domingo en el acto de campaña en Vigo se ha reafirmado, subrayando que "se nota" que "la derecha" y sus "medios" de comunicación quieren "sacar" a Unidas Podemos del Gobierno.

Ataque a Vicente Vallés

Pablo Echenique, por su parte, aludió este sábado directamente a Vicente Vallés, director y presentador de Antena 3 Noticias 2, e insistió en el mismo mensaje que ya hiciera Iglesias en repetidas ocasiones con anterioridad: "Le produce sarpullido que las cloacas no consiguieran su objetivo y Unidas Podemos esté en el gobierno. Está en su derecho, pero que no lo llamen "informativos"".

Estas palabras del Secretario de Programas de Podemos generaron un gran revuelo en la red social, donde miles de usuarios, tanto del mundo de la política y comunicación como de otros ámbitos, han salido en apoyo del periodista de Antena 3 Noticias, bajo el 'hashtag' #YoSoyVicenteValles. El periodista publicaba este domingo una fotografía en su cuenta de Instagram acompañada del texto "amanece que no es poco".

De los medios a la polémica política

Tras lo que consideran un ataque al periodismo y a sus profesionales, desde el PP consideran que el silencio de Pedro Sánchez "es inadmisible" y "aseguran que nadie le ha llamado al orden". Por ello, los populares insisten en la defensa de la libertad de prensa y muestran su "solidaridad" a los periodistas y medios que han sido señalados por el vicepresidente.