El PP cree que la reforma apuntala el modelo de Estado y las políticas sociales

La portavoz del PP en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, ha defendido la reforma de la Constitución como "necesaria, oportuna y responsable", y ha insistido en que la estabilidad presupuestaria es una garantía de las políticas sociales y un refuerzo del modelo de Estado.

Sáenz de Santamaría, quien se ocupó en nombre del PP de negociar esta reforma con el PP, ha dejado claro que "no hay nada que amenace tanto las conquistas sociales y nada que perjudique tanto a los ciudadanos como unas cuentas públicas insostenibles".

"No hay política social si no se aseguran los recursos para mantenerla -ha advertido-. El resto serán promesas vacías de un día y recortes injustos del día siguiente". Además, a su entender, esta medida no rebaja el poder de los gobiernos autonómicos ni exige a las comunidades más que al Estado, sino lo mismo, a la vez que se avanza también en el principio de lealtad entre administraciones y se asegura un ejercicio de la autonomía con más responsabilidad.

La portavoz del grupo popular ha invitado a otros grupos a sumarse a esta reforma, que, según ha estimado, permitirá sentar las bases para seguir construyendo el progreso económico y social, convencida de que la estabilidad presupuestaria es un deber público y constitucional, y una "condición indispensable para el crecimiento, el empleo y el Estado del bienestar".

Después de poner el acento en la necesidad de poner fin a "uno de los grandes males de la economía española", ha señalado que la premisa es "no gastar más de lo que se ingresa". Sáenz de Santamaría ha juzgado, igualmente, que con esta reforma España traslada un mensaje de confianza y recupera un papel de liderazgo en una gobernanza "seria y exigente", ya que es "una contribución de primer orden a la estabilidad de la unión monetaria y económica".

Pese a creer que ésta no es la única reforma necesaria "para volver a poner en pie la economía española" y devolver la confianza, Sáenz de Santamaría ha dicho que es la primera y la que sienta las bases de todas las demás.