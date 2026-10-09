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Financiación irregular

El juez Pedraz podría decidir hoy si imputa al PSOE por financiación ilegal

Según ha podido saber Antena 3 Noticias, la decisión del juez Pedraz llegará esta mañana.

Sede del PSOE en Ferraz

La Fiscalía Anticorrupción ve indicios para imputar al partido, pero considera que aún es pronto | Europa Press

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Irene Rodríguez
Irene Rodríguez
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El PSOE se enfrenta a un posible nuevo frente judicial y Antena 3 Noticias ha podido saber que la Fiscalía Anticorrupción ve indicios para imputar al partido pero considera que hacerlo ahora sería "prematuro" y que antes hay que completar más diligencias de investigación.

Entre ellas está la declaración de Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE y exnúmero tres del partido, al que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sitúa en la cima de la trama.

Una decisión final que la tiene el juez Santiago Pedraz y que, según ha podido saber Antena3 Noticias, podría conocerse en la mañana de este viernes en plena precampaña electoral.

Explican que primero debe escuchar a Cerdán quién es señalado por testigos del PSOE como Cristina Narbona y también por la gerente Ana María Fuentes ya imputada por autorizar los pagos de los supuestos fontaneros y Cerdán participó en las reuniones en Ferraz durante los días de reflexión de Pedro Sánchez en los que la trama empezaría a actuar contra jueces y fiscales.

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